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老公偷曝想「切雞雞」！傳訊給男生朋友：為什麼我們不能做愛

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO發現老公的秘密。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人會看另一半的手機，沒想到意外發現秘密。一名人妻透露，和老公已經在一起10幾年，沒想到日前不小心看到對方手機，意外發現對方想要把下體切掉，甚至還傳訊息給男性，說「為什麼我們不能做愛」等，讓她大為震驚。事後質問對方，卻只得到「開玩笑而已」的答案，讓她不知道該怎麼做才好。

原PO在Dcard發文表示，和老公是國中同學，已經認識26年，從交往到結婚也10幾年了，平時沒有看對方手機的習慣。不過日前老公突然壓著手機睡覺，她想要幫忙移開，意外看到訊息內容，發現老公聊天對象有男有女，先是對男生說「為什麼我們不能做愛」，接著又對女生說「我真的很想變美，討厭現在的身體，很想切掉下體」，讓她超級傻眼。

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事後她和老公對質，對方解釋只是開玩笑而已，大家都很熟了，且每個人都有愛美的權利，不完全是想要變成女生。她接著又問，「你到底要變男還是女？」對方則說，「不管我變得如何，我會永遠愛你、照顧你」。

原PO表示，老公確實一直很疼愛她，但2人交往許久，性行為次數卻少得可憐，且每次都是草草結束，後續也發現對方有買女性荷爾蒙的藥，也很喜歡女生的衣服、化妝品等，還追蹤有「最美檢察官」之稱的新北地檢署檢察官陳漢章，讓她心情很複雜，不知道該怎麼做才好。

▲▼新光三越信義新天地週年慶開跑。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO老公很關注女生的衣物和化妝品等。（示意圖／記者周宸亘攝）

不少人看到文章後，表示「你們已經有名無實了」、「沒小孩就離婚吧！感覺他跟你結婚只是應付長輩」、「你得知此消息一定很難過，但是我想他應該更需要你的支持與鼓勵啊～搞不好你之後會有一個很好的朋友啊」、「認真想一下你自己想要的是什麼？然後你們一起討論，做諮商也是可以的」、「騙婚真的不行，現在選擇權在你，看你是要離婚索賠，還是支持陪伴了，滿無奈的」。

還有人想到電影《丹麥女孩》，「就丹麥女孩，只不過主角換成你們演，我覺得可以攤牌啦」、「可以先去看電影丹麥女孩，看完再問問自己能否像片中男主角的老婆一樣對待老公，答案就會出來了」、「你要不要看一下丹麥女孩這部電影啊？」

也有網友指出，「我怎麼覺得重點已經不是切雞雞，反而是他想跟他男性朋友做愛這件事情吧，根本已經精神出軌了」、「你們已經結婚的話，他如果找其他男生發生性行為也算出軌吧」、「先不論老公到底有沒有要切掉下體，重點是他想跟男生做愛欸，這算是出軌了吧，精神潔癖的人覺得不能接受啊啊啊！」

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