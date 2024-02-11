吃中藥不能吃白蘿蔔？　藥師揭1類藥「恐被抵銷」

圖文／鏡週刊

農曆新年求個好彩頭，這幾天的年菜桌上少不了「菜頭」的身影，加上冬天是台灣白蘿蔔盛產的季節，富含膳食纖維又有維他命C等多種營養素的白蘿蔔，拿來煮湯、燉肉、涼拌，都十分受歡迎。但是也有人提醒，吃中藥最好不要吃白蘿蔔，有藥師指出，這話其實「只對一半」。

醫藥粉專「阿威藥師說」分享，在中藥局很常被問到「吃這個中藥可不可以吃白蘿蔔？」他指出，其實白蘿蔔比較跟補養藥有關係，「尤其是補氣藥」，若有服用補氣類的中藥，建議就不要過度攝取白蘿蔔。

阿威藥師進一步解釋，白蘿蔔本身就具有幫助消化的功效，但因為性寒、且具有「破氣」的作用，會抵消人參、黃耆等補氣藥的藥效，因此一般而言不建議同時服用；但對於其他補養藥如當歸、何首烏的併服禁忌，目前則無一致的說法。

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他也提到，如果本身在服用的是其他中藥，比如說清熱解毒、消癰化膿等中藥，其實跟白蘿蔔有相似的偏性，就不必避開白蘿蔔。

阿威藥師說，有服用補養類中藥的病人，若少量攝取蘿蔔湯、滷蘿蔔等美食佳餚，不至於會造成太大的影響，體寒者也可在燉煮時加入薑片、米酒緩解寒性。不過他也提醒，如果吃太多白蘿蔔，「輕則影響補氣藥的療效，嚴重者可能會導致腹瀉等不適症狀哦！」

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