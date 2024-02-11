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12生肖龍年「事業運勢」曝！屬馬有望升官加薪　這類人會遭陷害

適逢農曆新年，新年新氣象，12生肖運勢出爐。示意圖。（翻攝自Getty Creative）

▲適逢農曆新年，新年新氣象，12生肖事運出爐。示意圖。（翻攝自Getty Creative）

圖文／鏡週刊

適逢農曆新年，新年新氣象，大家期許未來一年都能事業順利、賺大錢。命理易理老師楊登嵙就分析12生肖事業運勢，提醒大家一年流年注意事項，教你化解趨吉避凶，就來看看今年12生肖走什麼運吧！

生肖鼠事業運：★★★★☆

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今年生肖屬鼠人，今年貴人多助，事業高升，正財偏財都不錯，今年也適合主動尋求發展，拓展新業務或開創新事業，能獲得貴人相助而較容易成功；年逢華蓋星，事業上能開創新的業績，但切勿得意忘形而盛氣淩人，以免出現位高勢危的困境。由於今年官符、五鬼入宮，易惹口舌官非，處事需特別謹慎，以免被人出賣而成為代罪羔羊。

工作上需謹防與人發生爭執，引發口舌是非，宜多做事少說話，多與同事溝通，凡事以合為貴，另外今年雖易犯小人及招惹是非，幸得與太歲三合，故此若能謙厚待人，定可化險為夷。

生肖牛事業運：★★★★☆

今年屬牛的人因受「貫索」星影響，今年發展並不順暢，流年運程甚為曲折，前路頗多險阻，波折重重，極易發生人事紛爭，要時常提醒自己做事不要斤斤計較，多做一點工作當作磨練，對自己有好處；在工作上容易與同事、上司發生衝突，阻礙事業發展；謹記萬事以和為貴，必須客觀聽取別人的意見，否則影響到事業就不值了。

今年的事業是先衰後盛，前半年則會有諸多阻滯，必須步步為營，防止眼高手低而導致一事無成，凡事要奉公守法。幸遇「太陰」星，每逢在危難中都得以貴人相助，終能使其突破困境。今年事業上會出現強大的競爭對手，除了要加倍努力之外，也要懂得變通，另謀良策。

生肖虎事業運：★★★☆☆

今年屬虎的人，沖犯喪門吊客星，應少探病、勿吃喪食，可多參加喜事，一喜破三災；恐會遇到無情無義人背叛，閒事勿管太多，易惹麻煩。

今年工作上會有諸多波折，需循規蹈矩，凡事以合為貴，尤其年中事業上最多阻滯的月份，是農曆的正月，4月，及11月，需提高防範意識，沈著應變，隨時警惕。

生肖兔事業運：★★★★★

今年生肖屬兔的人運勢好，但須注意勿驕傲，防止破敗，要防暗小人說壞話，刑害破剋沖，行事風格需低調點，破綻及缺點會愈少，預防跌落死亡陷阱。

另外，工作上會出現很多阻困，注意身旁小人，閒言是非甚多，背後暗箭難防。幸得太陽星入宮，中途會遇到貴人相助，雖過程一波三折，終可化險為夷。

生肖龍事業運：★★☆☆☆

今年龍為「值太歲」俗稱「本命年」，由於古云太歲當頭坐，無喜恐有禍，同時命宮中又有劍鋒、伏屍凶星出現，容易出現天災人禍，無論做何事都會有較多多阻力，凡事需如履薄冰，小心翼翼為宜，不怕吃虧，可保工作平穩。

工作事業壓力往往辛勤付出卻勞而無功，不急不貪，堅守正道，凡事步步為營、不怕勞苦，就能順遂渡過本命年的，需特別注意為人處事需謙遜低調，若是強出風頭，恐會自取其辱，遇事須心態放正，少說多做，方可安然無恙。

生肖蛇事業運：★★★☆☆

今年生肖屬蛇的人，寡宿入宮，容易無意中得罪他人而遭人排斥，陷入孤立無援的局面，務必時刻保持謙虛低調，以免引發後患。腳踏實地，專心一致地工作，可取得不錯的成就。

另外，因囚獄入宮，今年必須安分守己，遵守法律，切勿為貪圖快速發展而踏越法律紅線，恐怕到時難逃牢獄之災。而保持良好人際關係對事業非常重要，今年人際常受阻滯，慎防出現孤立無援的困境，需提高警惕。

生肖馬事業運：★★★★☆

今年生肖屬馬運勢不錯，得「八座」吉星，對事業極為有利，若是能兢兢業業，任勞任怨地付出，事業方面必定能取得不錯的成就；對公職或職業經理人士而言，則會有升遷提高地位的機會，要把握好良機，但順利進展之餘須保持謙虛低調，多增加上級同事之間的溝通，以免遭他人嫉妒和排斥。不過得天解星，即便遇上阻困，只要信心毅力不減，持之以恒，最終都可以戰勝困難取得成功。

另外，今年屬馬的人因工作繁忙關係，與家人的緣份會比較薄，少與家人團聚交流，會淡薄彼此間的感情，必須注意。

生肖羊事業運：★★★★★

今年屬羊運勢步錯，不過犯卷舌口舌，是非特別多容易與別人發生爭執是非，或遭人背後暗算，落井下石，平時言行須慎，避免無意中引起禍端。只要堅守正道，做事光明磊落，流言是非便會自然終止。另外，今年也須得注意身體，打好健康基礎才有精力奔向目標。

生肖猴事業運：★★★★☆

今年屬猴的人運程頗為順暢，人緣甚佳，工作事業會有貴人相助，且容易取得成功，對事業發展極為有利，但切勿得意忘形而盛氣凌人，凡事低調謙遜為宜。另外提醒農曆3月、4月8月、及11月份運勢暢旺，若投資有機會獲利，勿失良機。

生肖雞事業運：★★★★★

今年屬雞的人因得龍德星相照，多得貴人相助，職位有提升之喜，一切頗為順利，能得四方助援，包含同事、客戶，無論是對經商者或者是工薪一族，都應該把握機會發展自我。

今年若能年初便擬好全年工作目標，並付諸實際行動，年尾必定能收獲豐厚的回報，不過受天厄星影響，千萬不能因取得小有成績而沾沾自喜，居功自傲，以免遭人嫉妒而遭阻礙，導致事情一波三折。

生肖狗事業運：★★☆☆☆

今年雖龍年，不過屬狗為「沖太歲」，俗稱「本命年」，今年和太歲相沖，且遇衆多凶星，運勢甚為低迷，勞神傷財，事業方面枝節橫生，須加倍努力，勤能補拙，憑毅力與恆心克服困難。

另外，今年工作上容易與同事發生摩擦，人事不佳，需處事必須謹慎小心，一切以合為貴，可以避開很多煩惱。今年不宜轉職或創業，建議穩守工作崗位，以免奔波勞碌，一事無成。

生肖豬事業運：★★★☆☆

今年生肖屬豬事業工作遇阻力，任務繁重，阻滯重重，壓力較重，需沈著應付，不宜輕舉妄動，避免把事件搞得更加複雜。由於陰煞，小人當道，容易遭人陷害，平時言行需慎，以免被人抓住把柄。

所幸逢月德吉星相助，只要今年事事謹慎，對工作孜孜不倦，兢兢業業，哪怕遇上艱難險阻，保持樂觀最終一定能戰勝重重困難。今年不適合創業和投資，行事腳踏實地安守本份為宜。

 ★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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