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無印良品沒年終遭炎上！賣襪的他吐良心話：不如去買GU

▲▼ MUJI無印良品內湖大潤發賣場。（圖／業者提供）

▲「無印良品」今年未發放春節獎金，引起員工集體不滿。圖為MUJI無印良品內湖大潤發賣場。（圖／業者提供）

圖文／鏡週刊

有台灣無印良品MUJI員工爆料，公司去年營收成長至70億，卻通知2024年「沒年終獎金」，引爆員工怒火。台灣公司急回應，是因未達目標，所以沒發年終，但4月、10月的季節獎金，基本上都會有2個月。對此，前議員王浩宇就發表「良心話」認為，不如去買GU。

王浩宇是服飾品牌「夥伴生活」負責人，主打商品為襪子、機能型內著等。他昨（9）日在臉書打下一段「得罪人的良心話」。他表示，無印良品其他商品自己不懂，但是服飾類的品質，用的棉花、化學纖維材質其實等級比GU、NET還低。

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王浩宇在臉書發表對於無印良品的看法。（翻攝自臉書）

▲王浩宇在臉書發表對於無印良品的看法。（翻攝自臉書）

王浩宇再說，這些大概是主幼商場、夜市等級的布料，在日本的價格蠻低的符合低品質，「但是台灣賣很貴，不如去買GU。」

網友們紛紛表達自身看法，「無印的衣服真的買不下去」「台灣無印真的超貴」「只買無印的零食跟文具，衣服真的太貴了」，但也有人持不同意見，「我到目前為止使用無印的商品感受都滿好的。」

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