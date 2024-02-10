不是日本！「這國觀光客」來台超愛逛大賣場　網有感：到處都是

▲不少網友表示，近期去家樂福消費的時候遇到很多韓國人。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

疫情趨緩帶動旅遊業復甦，台灣觀光景點四處可見外國人身影，但究竟以哪個國家的觀光客為主呢？有網友貼出一張店家調查旅客國籍的圖，其中韓國的欄位被貼紙貼滿，數量遠多於日本。

一名網友日前在PTT以「驚！來台旅遊韓國人比日本人多好多？」為題發文，分享一張圖片，圖片為量販賣場家樂福調查外籍旅客的國籍，大海報上區分為韓國、日本、香港、馬來西亞、菲律賓、印尼、中國、英國、法國、美國、泰國、新加坡、越南及其他國家，以貼上紅色圓形貼紙作答。

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從圖片可見，韓國的該格被紅色圓形貼得密密麻麻，取得壓倒性的勝利，居次的為日本，但數量遠遠不及韓國，甚至日本的欄位也顯現出日本的民族性，圓形貼紙被整齊的貼成橫排。

▲韓國的欄位被貼得密密麻麻，壓倒性超過其他國家。（翻攝自PTT）

文章曝光後，不少網友回應，「韓國現在正在瘋台灣」、「真的超爆多」、「桂林路店也是，今年以來超多」、「日本人都覺得好像會打仗」、「確實，每次都遇到韓國人」、「永康商圈很常聽到韓語」、「因為韓國人覺得台灣很便宜，就像台灣人喜歡去越南泰國那樣」。

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