父母過世！哥邀除夕圍爐「當天改口」：不在家　他門口聽笑聲崩潰

▲原PO一個人落寞提著東西回家。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

每逢除夕夜，大家都會聚在一起，一家團圓。一名網友分享，父母過世後都一個人過年，今年哥哥傳訊詢問要不要一起圍爐，怎料到帶著大包小包到北部才被通知要去大嫂家圍爐，要他不要上來，原本想說東西放著就走，結果管理員的1句話，讓他心碎。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，父母這幾年相繼去世，自己家中排行最小又單身，過年都是一個人在父母留下來的老舊平房一個人過，前幾天哥哥問「要不要上來過年」，自己很高興也買了很多禮物，特地從中部坐車到北部，怎料到快到哥哥家時，收到哥哥傳訊說除夕夜要到大嫂家圍爐，所以不在家，要他就不要上樓了。

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原PO說，「因為我快到了，所以就請管理員轉交，結果管理員說，20分鐘前看到哥哥全家回家，並沒有不在家，我走上樓，在大門前聽到哥哥一家快樂的聲音，我才了解到不在家都是騙我的，不歡迎我才是真的，我並沒有敲門，而是拿著自己買的禮品回山上的老家，如果不歡迎我大可不必邀我來，來了又騙我說不在家？」

他一個人落寞提著東西回家，忍不住嘆，「原來父母親走了就沒有兄弟的親情了，如果那一天自己重病也不需要通知他們了，此刻我才了解什麼是謊言、什麼是親情，我也決定退出家庭群組，家庭是別人的家庭不是我的。」

凌晨收到哥哥LINE訊息詢問「怎麼沒上來」、「怎麼退群組了」，他提到，自己沒有說明原因，只說加班，並請他們不要發文標記他，畢竟人沒有到場，結果隔天發現被哥哥一家人封鎖了，「這樣也好，該斷的總會斷，只是提早了一些。」

貼文一出引起討論，不少人紛紛留言「收到的訊息有鬼，若訊息是真的，哥哥不會問你，怎麼還沒到」、「好好過自己的生活就好」、「父母在是親戚，父母不在是陌生人」、「哥哥好糟糕，看清他們一家子也好」、「看起來哥哥並不知情，或許是誤會一場，要不要和哥哥說一下比較不會可惜呢」。

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