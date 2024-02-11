　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

父母過世！哥邀除夕圍爐「當天改口」：不在家　他門口聽笑聲崩潰

▲▼沮喪,失望,傷心,悲傷,扶額。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO一個人落寞提著東西回家。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

每逢除夕夜，大家都會聚在一起，一家團圓。一名網友分享，父母過世後都一個人過年，今年哥哥傳訊詢問要不要一起圍爐，怎料到帶著大包小包到北部才被通知要去大嫂家圍爐，要他不要上來，原本想說東西放著就走，結果管理員的1句話，讓他心碎。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，父母這幾年相繼去世，自己家中排行最小又單身，過年都是一個人在父母留下來的老舊平房一個人過，前幾天哥哥問「要不要上來過年」，自己很高興也買了很多禮物，特地從中部坐車到北部，怎料到快到哥哥家時，收到哥哥傳訊說除夕夜要到大嫂家圍爐，所以不在家，要他就不要上樓了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，「因為我快到了，所以就請管理員轉交，結果管理員說，20分鐘前看到哥哥全家回家，並沒有不在家，我走上樓，在大門前聽到哥哥一家快樂的聲音，我才了解到不在家都是騙我的，不歡迎我才是真的，我並沒有敲門，而是拿著自己買的禮品回山上的老家，如果不歡迎我大可不必邀我來，來了又騙我說不在家？」

他一個人落寞提著東西回家，忍不住嘆，「原來父母親走了就沒有兄弟的親情了，如果那一天自己重病也不需要通知他們了，此刻我才了解什麼是謊言、什麼是親情，我也決定退出家庭群組，家庭是別人的家庭不是我的。」

凌晨收到哥哥LINE訊息詢問「怎麼沒上來」、「怎麼退群組了」，他提到，自己沒有說明原因，只說加班，並請他們不要發文標記他，畢竟人沒有到場，結果隔天發現被哥哥一家人封鎖了，「這樣也好，該斷的總會斷，只是提早了一些。」

貼文一出引起討論，不少人紛紛留言「收到的訊息有鬼，若訊息是真的，哥哥不會問你，怎麼還沒到」、「好好過自己的生活就好」、「父母在是親戚，父母不在是陌生人」、「哥哥好糟糕，看清他們一家子也好」、「看起來哥哥並不知情，或許是誤會一場，要不要和哥哥說一下比較不會可惜呢」。

延伸閱讀
新春限定「2,000萬超級紅包」　二獎「200萬+賓士車」桃園刮出
大年初二回娘家⋯「15大禁忌」曝光　做這事未來一年「被主管釘爆」
他撒21萬買6本「2000元刮刮樂」　結局曝光

ET快訊
台中24歲女停車場點火！　害鄰居車也燒爛
買100元刮刮樂！　老闆娘轉頭走：煩死了
國道4車追撞回堵8公里！　午後11地雷路段曝
台積電放31年不賣！婆婆神操作　11名兒孫共享2000萬股票
蔣萬安打羽球突「倒頭栽」　嚇壞幕僚
車子沒在用要驗車、繳稅？　監理所解答：辦完1事就全免
初二死亡車禍！　男騎士摔落水溝身亡
夫妻開心了！刮刮樂試手氣「4張全中」
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1盒價差近200元！藍莓「智利vs.秘魯」差在哪？內行人點出關鍵

跟團玩東京5天「想帶6萬日幣」　一票卻搖頭：不是錢不夠

國道4車追撞一度回堵8公里！午後11地雷路段　國5北上紫爆塞到半夜

魔獸用中文拜年預告3月來台　春聯「1個字」糗大了

屏東夫妻開心了！刮刮樂試手氣「4張全中」　最高刮出10萬元

牛郎織女「黃色小鴨版」！陳其邁鬆口情人節彩蛋　最佳觀賞點曝

父母過世！哥邀除夕圍爐「當天改口」：不在家　他門口聽笑聲崩潰

擁抱「生命中的如果」2024猶豫是否待在舒適圈？諮詢師：先跨出去才知道該怎麼辦

30歲沒工作！她「躺平3年」曝真實想法：我是廢物草莓族

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」　怒：明年不回來了

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

大甲鎮瀾宮搶頭香！　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

1盒價差近200元！藍莓「智利vs.秘魯」差在哪？內行人點出關鍵

跟團玩東京5天「想帶6萬日幣」　一票卻搖頭：不是錢不夠

國道4車追撞一度回堵8公里！午後11地雷路段　國5北上紫爆塞到半夜

魔獸用中文拜年預告3月來台　春聯「1個字」糗大了

屏東夫妻開心了！刮刮樂試手氣「4張全中」　最高刮出10萬元

牛郎織女「黃色小鴨版」！陳其邁鬆口情人節彩蛋　最佳觀賞點曝

父母過世！哥邀除夕圍爐「當天改口」：不在家　他門口聽笑聲崩潰

擁抱「生命中的如果」2024猶豫是否待在舒適圈？諮詢師：先跨出去才知道該怎麼辦

30歲沒工作！她「躺平3年」曝真實想法：我是廢物草莓族

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」　怒：明年不回來了

1盒價差近200元！藍莓「智利vs.秘魯」差在哪？內行人點出關鍵

獨／「大阪男人天堂」濳規則！正妹完事送2小物　老司機曝原因　　

苗栗洋芋片賊闖民宅！還沒偷就被抓　嗨喊：新年快樂...警傻眼

去KTV一定會點！「11首偶像劇神曲」　《怎麼還不愛》YouTube破億

侯友宜初二新莊走春發福袋　祝福市民家和萬事興

春節最新油價出爐　汽油不調整、柴油降0.4元

瑀熙買刮刮樂…驚遇「態度超差」彩券行！　老闆娘轉頭走：煩死了

大谷翻譯也要「二刀流」　道奇考量兼顧山本由伸

荷蘭媽帶兒女登山　失聯3日尋獲遺體！詭異陳屍2042公尺山谷

5個必學拍照姿勢！低頭「看不見臉」也超有fu　走春輕鬆有美照

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

過年哪項習俗最該被廢掉？這1事被點名：什麼爛規矩

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

初一、初二巧碰六日「沒補假？」　真相曝光

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

更多熱門

相關新聞

過年廟裡拜拜「3大禁忌」別犯！「這地方」千萬不能踩

過年廟裡拜拜「3大禁忌」別犯！「這地方」千萬不能踩

春節期間，不少人都會到廟裡拜拜，希望新的一年可以順利。不過拜拜有3大禁忌，命理專家周映君就分享3大宮廟拜拜禁忌。另外，命理專家廖美然也分享拜拜3步驟。

人妻決定不回婆家過年　網友聽理由全力挺

人妻決定不回婆家過年　網友聽理由全力挺

新年旺財風水7招　業績長紅須關注北方

新年旺財風水7招　業績長紅須關注北方

婆婆向媳婦要紅包！人夫「霸氣1舉動」被讚

婆婆向媳婦要紅包！人夫「霸氣1舉動」被讚

好市多停車！按喇叭提醒「別插隊」　長髮男怒下車邀戰

好市多停車！按喇叭提醒「別插隊」　長髮男怒下車邀戰

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區周刊王

讀者迴響

熱門新聞

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

前兄弟投手新跑道　考進海軍後勤

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

過年哪項習俗最該被廢掉？這1事被點名：什麼爛規矩

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

親戚嗆「台北月薪73K很窮」！網見親戚超狂薪水愣

派出所進駐猛鬼大樓　員警睡覺頭腳被轉180度

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面