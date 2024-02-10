　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆向媳婦要紅包！人夫「霸氣1舉動」一票狂讚有智慧：會做人

▲▼過年、紅包、發紅包、領紅包、給紅包、春節、農曆春節。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲先生拿了2包紅包給原PO。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

過年期間，很多人都會包紅包給自己的爸媽、公婆。近日就有女網友發文表示，老公日前拿了2包紅包給她，要經由她的手拿給公婆，但此舉卻讓她不滿，進而忍不住飆髒話。而文章曝光後，也引發底下網友熱議。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，今年是她和老公結婚後的第一個新年，而小倆口目前並沒有和公婆同住。日前，先生忽然拿出2包1萬2000元的紅包給原PO，並說「我媽希望你過年能包紅包給他們，所以明天你就拿這兩包給他們，不要說是我的錢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

或許是因為不滿婆婆的要求，因此原PO就在文中飆出髒話，並補充道，公婆家有數千萬存款和不少土地，但「當時婚禮喝茶紅包，婆婆包一包200元」。

▲▼過年、紅包、發紅包、領紅包、給紅包、春節、農曆春節。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，多數網友都直呼，「老公有智慧會做球，你就雞腸鳥肚」、「老公出錢有什麼好抱怨的」、「婆家由老公搞定，幫你做人，這可以」、「很好啊，老公會做人」、「老公這樣還不好啊？每年都給老公處理，以你的名義，不是皆大歡喜嗎」、「你老公這麼好，有什麼好嫌棄的」、「老公這方面很棒，還會想到自己偷出這個錢，讓你不難為」。

不過也有部分網友理解原PO想法，「不管是誰包，為何要稱他們莫名其妙的心意啊？是被他們養大的嗎」、「公婆先對自己小氣，還敢要媳婦紅包，哪來的臉」。還有網友開玩笑，「把1萬2抽起來，包各6000元出去就好」、「包1200元，都換成100元，厚度就差不多了，其他就是自己的」。

ET快訊
魔獸拜年突預告！　3月可能回台灣
劉謙春晚魔術出包！　被爆「含淚離開」：估計再也參加不了
快訊／桃園民宅惡火！　1男1女葬身火窟
快訊／國道火燒車！　路況全紅了
快訊／桃園民宅火警！1女慘成焦屍　2人命危
米可白鹿港賣餅！　客人上門全找她…成最美活招牌
尾牙中頭獎「卻收1訊息」　過來人有解：阻止不良風氣
台天王「霸榜」中國年度歌曲榜單！　前20名佔19首
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《神探狄仁傑》是「中皮洋骨」　學者：外國人想像的「大唐福爾摩斯」

初二回娘家「8大禁忌」注意！女兒別洗衣掃地　背後暖心原因曝

12生肖龍年「旺運顏色」曝！命理師教1招財運暴漲：年初賺到年尾

管中閔秀拿手菜！摘眼鏡、穿花圍裙炸年糕　吸5000人垂涎

婆婆向媳婦要紅包！人夫「霸氣1舉動」一票狂讚有智慧：會做人

快訊／極冷空氣盤據！13縣市低溫特報　今入夜到初二跌破10度

讓壓歲錢變「錢母」！3招帶來2024整年好財運

好市多停車！按喇叭提醒「別插隊」　長髮男怒氣破表...下車邀戰

還沒冷完！凍到初三「低溫跌破8度」　開工後再降溫時間出爐

台灣之光！台菜餐廳主廚張莛逵用當地食材創意料理　國際賽勇奪三金

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

柴被媽警告不要亂吠 下秒玩起無聲轉圈圈

如何在滑輪場被搭訕？　正妹教你兩招脫單祕訣

《神探狄仁傑》是「中皮洋骨」　學者：外國人想像的「大唐福爾摩斯」

初二回娘家「8大禁忌」注意！女兒別洗衣掃地　背後暖心原因曝

12生肖龍年「旺運顏色」曝！命理師教1招財運暴漲：年初賺到年尾

管中閔秀拿手菜！摘眼鏡、穿花圍裙炸年糕　吸5000人垂涎

婆婆向媳婦要紅包！人夫「霸氣1舉動」一票狂讚有智慧：會做人

快訊／極冷空氣盤據！13縣市低溫特報　今入夜到初二跌破10度

讓壓歲錢變「錢母」！3招帶來2024整年好財運

好市多停車！按喇叭提醒「別插隊」　長髮男怒氣破表...下車邀戰

還沒冷完！凍到初三「低溫跌破8度」　開工後再降溫時間出爐

台灣之光！台菜餐廳主廚張莛逵用當地食材創意料理　國際賽勇奪三金

《神探狄仁傑》是「中皮洋骨」　學者：外國人想像的「大唐福爾摩斯」

名車半路拋錨「修理費破百萬」　原廠檢查12天獲判免賠理由曝

春節怎麼吃？新北衛生局提5種小撇步　白紅黑黃4色蔬菜要多吃

初二回娘家「8大禁忌」注意！女兒別洗衣掃地　背後暖心原因曝

好野人指定區域　高雄豪宅王預售、成屋「最貴衝破7字頭」

問婚姻、感情還問工作！過年聊天狂踩雷？醫揭4種安全話題不惹人厭

遺傳爸媽優秀基因！盤點4位星二代出道更紅　Anton與爸同台掀轟動

12生肖龍年「旺運顏色」曝！命理師教1招財運暴漲：年初賺到年尾

無印良品前員工爆「打卡後繼續上班」做1個半月閃人：別去當奴隸

南鯤鯓代天府國運籤「潘必正進士及第」　廟方：中上籤

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

極冷空氣盤據！13縣市低溫特報　今入夜到初二跌破10度

更多熱門

相關新聞

動物園初一發紅包　入園人數破萬

動物園初一發紅包　入園人數破萬

台北市立動物園春節不打烊，初一至初五正常開園，大年初一入園人數達約23,100人次。台北市副市長林奕華特地來動物園拜年，親自發送限量「山椒魚開運紅包」，一起感受年節氣氛。

親戚包2000元紅包　他嫌少拒收：沒能力就別包

親戚包2000元紅包　他嫌少拒收：沒能力就別包

紅包行情大公開！包「這數字」旺整年

紅包行情大公開！包「這數字」旺整年

黃偉哲現身高鐵台南站發紅包

黃偉哲現身高鐵台南站發紅包

羨慕閨蜜男友包6千　女友討6600紅包！他拒遭嗆沒心

羨慕閨蜜男友包6千　女友討6600紅包！他拒遭嗆沒心

關鍵字：

老公紅包公婆婆婆毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

佳娜「身體藍藍的」尷尬認特殊性癖

姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

春晚名單6台灣藝人公開！

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

親戚嗆「台北月薪73K很窮」！網見親戚超狂薪水愣

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面