婆婆向媳婦要紅包！人夫「霸氣1舉動」一票狂讚有智慧：會做人

▲先生拿了2包紅包給原PO。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

過年期間，很多人都會包紅包給自己的爸媽、公婆。近日就有女網友發文表示，老公日前拿了2包紅包給她，要經由她的手拿給公婆，但此舉卻讓她不滿，進而忍不住飆髒話。而文章曝光後，也引發底下網友熱議。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，今年是她和老公結婚後的第一個新年，而小倆口目前並沒有和公婆同住。日前，先生忽然拿出2包1萬2000元的紅包給原PO，並說「我媽希望你過年能包紅包給他們，所以明天你就拿這兩包給他們，不要說是我的錢」。

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或許是因為不滿婆婆的要求，因此原PO就在文中飆出髒話，並補充道，公婆家有數千萬存款和不少土地，但「當時婚禮喝茶紅包，婆婆包一包200元」。

貼文曝光後，多數網友都直呼，「老公有智慧會做球，你就雞腸鳥肚」、「老公出錢有什麼好抱怨的」、「婆家由老公搞定，幫你做人，這可以」、「很好啊，老公會做人」、「老公這樣還不好啊？每年都給老公處理，以你的名義，不是皆大歡喜嗎」、「你老公這麼好，有什麼好嫌棄的」、「老公這方面很棒，還會想到自己偷出這個錢，讓你不難為」。

不過也有部分網友理解原PO想法，「不管是誰包，為何要稱他們莫名其妙的心意啊？是被他們養大的嗎」、「公婆先對自己小氣，還敢要媳婦紅包，哪來的臉」。還有網友開玩笑，「把1萬2抽起來，包各6000元出去就好」、「包1200元，都換成100元，厚度就差不多了，其他就是自己的」。