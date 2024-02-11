過年廟裡拜拜「3大禁忌」別犯！命理師警告：「這地方」千萬不能踩

▲春節期間到廟裡拜拜要注意一些眉角。（示意圖／CTWANT提供）

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春節期間，不少人都會到廟裡拜拜，希望新的一年可以順利。不過拜拜有3大禁忌，命理專家周映君就分享3大宮廟拜拜禁忌。另外，命理專家廖美然也分享拜拜3步驟。

周映君在《命運好好玩》提到宮廟拜拜3大禁忌，第一宮廟不允許拍神像，就不拍照，尊重別人信仰；周映君表示，有些人認為對著神像拍照好像有一點不太禮貌，就好像你去人家家裡，家裡坐著2個阿公阿嬤，你沒先跟人家說，就直接跟人家拍照，所以一定要問一下。

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再來是，不能隨便踩踏別人門檻，要跨過；周映君提到，廟的門檻通常都做得很高，它就是不想讓人家踩，門檻等於神佛祂的面子，若踩到門檻就是侵門踏戶，所以經過一定要跨過去，否則除了對神明不敬，對宮廟主也不敬。

第三，不批評別人的信仰；周映君說，信仰是自由，有一些人信仰比較特殊，比如說他的神明怎麼坐跑車之類的，不要隨便批評，它有它的道理存在。

廖美然則在《新聞挖挖哇！》分享拜拜3步驟，首先要敬神，然後稟告，先講信女叫什麼名字、出生年月日、地址，再講說要得到護佑、保佑，心裡默許或是小聲唸出來都可以。

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