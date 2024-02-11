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大陸 大陸焦點 特派現場

香港工聯會年初二請願　要求政府考慮再發消費券

▲▼香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

▲香港知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港新一份財政預算案將於月底發表，工聯會（香港工會聯合會）大年初二前往政府總部請願，希望政府再考慮派發電子消費券，來振興本地消費市場。對此，香港財政司司長陳茂波卻表示，意見反映大部分措施可以考慮，但政府也「下大決心」要節流。

工聯會提到，政府應該考慮派發電子消費券，以提振本地消費市場，也可以考慮將消費券定為只能在周六、周日才可使用，吸引更多市民假日留在香港消費。

工聯會也建議，政府可以考慮與商戶合作，派發有現金回贈的電子消費券給來訪的旅客。

▲▼香港十一長假,大陸客訪香港。（圖／CFP）

工聯會也強調，政府現在發行的債券，佔整體本地生產總值比例太低，可以考慮在未來的不同基建項目發行更多債券，以換取資金。

不過，陳茂波提到，新一份財政預算案諮詢期內，大部分意見反映，政府不需如以往推出大幅紓緩措施，因為就算經濟增長較慢但仍處於正增長，要顧及政府財政承擔能力。

而對於是否再發消費券，陳茂波在電台節目上說，意見反映，以往大部分措施可以重新考慮，強調政府「下大決心」節流，開源方面會小心謹慎。

陳茂波認為，面對財政赤字必須警惕，但也不要自己嚇自己。他進一步解釋，疫情期間政府開支大，去年資產市場表現不好，地價收入不理想，影響印花稅收入，估算財政赤字約1千億元，這是無可避免的。

▲▼香港十一長假,大陸客訪香港。（圖／CFP）

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