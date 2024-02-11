金廈跨海對放煙火！大年初一兩岸大較勁　千人搶看塞爆小金門

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣觀光處指出，2月10日大年初一舉行的「2024年金廈兩岸春節煙火施放活動」，在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步高空施放，超過千人搶看，兩地一同營造濃濃年味，共同歡慶春節。

▲大年初一金廈兩岸煙火大較勁，千人搶看塞爆小金門 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣觀光處表示，本場煙火施放活動是由廈門市台商投資企業協會出資，縣府配合辦理，邀集相關單位協助，10日晚上20時至20時30分，在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步高空施放，兩地一同營造濃濃年味，共同歡慶春節。整場30分鐘煙火節目，焰火在高空中交錯綻放，照亮金廈夜空，呈現一幅幅絕美畫面，穿過寒冬，讓鄉親感受新奇浪漫，充滿歡樂與夢幻，也帶來新春的暖意與祝福。除煙火秀外，也有暖場音樂表演、魔術表演及迎春節目，並且備有禦寒的暖冬熱飲供應。

縣府觀光處表示，兩岸煙火從2007年開始，至今已有17年的歷程了，廈門金門兩地的春節煙火形成了常態化模式，每年春節，兩地的同胞都要共放煙火同慶佳節，期待這樣的煙火能夠像兩岸同胞的情誼一樣，長長久久。相信兩岸同放焰火，這並不是一場尋常的焰火，更是凝聚著兩岸濃濃的親情和思念。