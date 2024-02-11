春節最塞日！初二國道18處「停車場」地雷路段　國5連塞13小時

▲初二國道交通量是春節最塞日之一，其中南下為平常1.5倍。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天初二（11日）將湧現回娘家車潮，由於南下車流集中在中午前，今國道恐塞爆，將是春節交通量最大的一天，高公局預估初二國道將有18處易塞「停車場」路段，國5也有北返車潮，研判要從上午11點塞到半夜，午夜12點後才紓解，可能連塞13小時。

初二回娘家，國道預估交通量為135百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。另初二與初三雙向交通量皆是春節連假最大量的一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預判，今國道有18處易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢系統；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，避開塞車尖峰。

今國道疏導措施，包括5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼初二國道疏運措施。（圖／高公局提供）