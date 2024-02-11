92歲嬤收「幽靈包裹」心慌慌　擔心遇詐急求警…真相讓她好窩心

▲東港警分局東港派出所警員吳享諾、陳美樺檢視阿嬤包裹 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

平常獨居又不識字的屏東縣東港鎮92歲何姓阿嬤，年前收到一個不必付費的包裹，擔心遇到詐騙，打110求助東港警方，警方到場，看到寄件的姓名，原來是她的姪女寄給她當作新年禮物的保健食品，讓她瞬間哄堂大笑也倍感窩心，感謝警方的協助。

東港警分局東港派出所警員吳享諾、陳美樺於日前執行巡邏勤務時，接獲110轉通報稱東港鎮中正路有民眾需警方協助。到場時，92歲何姓阿嬤向員警表示，因收到貨運司機送來的包裹，不必付錢；經詢問家人也無人訂包裹，她因不識字，覺得慌張無助，心想免費的包裹可能是詐騙集團設下的䧟阱，警覺內情不單純，也不知如何退貨，因膝蓋不舒服行動不方便才打110求助。

警方檢視包裹外觀，發現包裹上有很小的寄件人姓名，詢問阿嬤寄件人姓名，她才恍然大悟笑說寄件人為其遠住在北部的姪女，打開包裹發現內容物是保健食品，致電其姪女也確認有寄保健食品當作新年賀禮，原來是誤會一場。員警藉此適時宣導詐騙手法，有任何疑問請撥打110或165反詐騙專線。

東港警分局呼籲，在網路發達的時代，各種詐騙手法日新月異層出不窮，造成許多民眾的困擾及不安，民眾如接聽到疑似詐騙電話或不認識的人要求加LINE，務必要冷靜進行 1 聽、2 掛、3 查證，並撥打警政署 165 防詐騙專線，以免受騙上當。