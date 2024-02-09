屏東90歲嬤出門倒垃圾失蹤！住家附近繞12小時　警凌晨3點找到她

▲屏東警分局海豐派出所警員許家瑋找到鄭姓阿嬤 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市90歲鄭姓阿嬤日前下午外出倒垃圾未回，家屬相當著急，當天深夜求助屏東警分局，警方受理後，於凌晨3時，在屏東市勝利路找到她，阿嬤等於在路上走了近12小時，趕緊聯絡家人帶回，讓家屬相當感激。

屏東警分局於農曆過年前接獲報案，指90歲鄭姓阿嬤於下午3時多外出倒垃圾，到晚上12時均未返家，期間家人著急尋找，均未發現，不得已求助警方協助。

警方受理後立即進行系統通報，並展開地毯式搜索。受理後3小時，由海豐派出所警員許家瑋執行0-4時守望勤務，發現鄭姓阿嬤在屏東市勝利路獨自一人在馬路上行走，趕緊上前關心，將其帶返所，並協助通知家人，平安順利讓鄭婆婆返家團圓。

據了解，家住民族路的鄭姓阿嬤在不到1公里內的勝利路被發現，離家這12小時她並未走遠，研判應該都在附近道路繞，只是找不到回家的路。

分局長蔡培元表示，自2月1日起至2月15日止，為期15日的「加強重要節日安全維護工作」，將持續強化失蹤人口協尋工作，同時提醒民眾若家中有年邁長輩或有疑似罹患失智症者，可於衣物繡上姓名、聯絡方式等資訊或是至縣政府申請相關防走失設備，並可至該警分局指紋建檔，讓民眾平安快樂團圓過好年。