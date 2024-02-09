南台灣熱門景點潮州春節市集今開鑼　潮州警嚴陣以待　

▲潮州鎮春節假日市集活動從9日至13日 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

113年潮州鎮春節假日市集活動從9日至13日 (除夕~初四)連續5天，有約500個攤位，由於它成為南台灣春節期間熱門逛街地點，勢必帶來車潮及人潮，轄區的潮州警分局已加強交通疏導與防制刑案發生等各項勤務作為，籲請民眾配合。

潮州警方表示，潮州鎮春節市集管制地點在「華興路、清水南路、愛河路、新生路、盧山路」等路段，擺設攤位約500個，根據往年經驗，每次引超過20萬人次民眾前來參與，場面熱絡。

另潮州鎮延平路建基圓環逛市集，有潮州美食旗魚黑輪、冷熱冰美食等，建議遊客可以走國道3號接台88快速道路到潮州鎮，將車輛停放至延平路段鎮立停車場（靠近圓環）。

如果要前往台東墾丁旅遊的民眾，可以從台88上竹田糸統交流道接南二高可避開南州交流道壅塞路段，選擇替代道路：（1）可選擇從崁頂交流道下走替代道路，從縣道屏68線至台一線接112線往沿山公路（屏185線）往南前往枋寮、墾丁（2）或選擇從林邊交流道下走台17線往南前往枋寮、墾丁，沿途均有設置替代道路指示牌提供參考。

潮州分局長林明波表示，春節連續假期交通容易壅塞，請用路人小心駕駛，勿疲勞駕駛，勿酒後開車，貴重物品請勿放在車上，對此，於年街市集活動期間，警方會加派便衣人員加強防竊肅竊勤務，讓民眾可以安心快樂過好年。