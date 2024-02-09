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社會 社會焦點 保障人權

70歲獨居男三餐不繼　遇房東不再續租屋…潮州警出手協助

▲潮州警分局會同文衡殿救濟弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局會同文衡殿救濟弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮獨居70歲楊姓男子以打零工維生，平日三餐不繼，原本租屋過活，但房東不再續租，又無法申請補貼，生活陷入困頓，潮州警分局員警獲悉，轉介潮州鎮文衡殿管理委員會提供協助，讓他暫度難關。

▲潮州警分局會同文衡殿救濟弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局會同文衡殿救濟弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局中山路派出所日前於轄區勤區查察勤務時，發現獨居於的楊姓男子，平時一人獨居於租屋處，靠打零工維生，平日三餐不繼，近期因房東不再讓其續租房屋，又無法申請其他補助，生活陷入困頓，陳冠霖得知後，立即轉介潮州鎮文衡殿管理委員會提供協助。

潮州警方表示，潮州鎮文衡殿管理委員會已審核通過潮州警分局所轉介6件急難救助申請個案，並提供每人生活物資(衛生紙、白米、沙拉油、泡麵、沐浴乳等)援助，也到場慰問物資；拜訪未遇之個案，則請中山路派出所陳所長及光華派出所吳所長代為轉交，同時關懷提醒在低溫氣候下注意身體保暖及生活起居安全，讓個案倍感溫馨，對警方及文衡殿管理委員會溫暖之善舉深深感謝。

潮州分局長林明波表示，113年「加強重要節日安全維護工作」期間，「民眾安心」為三大工作主軸之一，警方有感於社會上尚有許多弱勢家庭需協助，警勤區警員會積極推動警察服務工作，主動關懷社區、深耕警民互信，發掘弱勢家庭等進行協助關懷及通報，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，結合轄內「文衡殿」關懷轄區弱勢家庭，致贈慰問金及物資，展現警察溫馨助人的形象。

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