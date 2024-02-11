　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜赴百年古蹟蘆洲李宅剪窗花　「守護家人、趨吉避凶」

▲▼ 侯友宜赴百年古蹟蘆洲李宅剪窗花 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜赴百年古蹟蘆洲李宅剪窗花。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

喜迎龍年，新北市長侯友宜至古色古香的蘆洲李宅與財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會董事長李力群、新北市藝術教育深耕協會老師鐘雲珍一同手作剪紙窗花，侯友宜在老師解說教學下，剪出特別設計的「龍春」一字，鐘雲珍說，侯剪的非常喜氣，春字下方呈現出「龍頭」，每個人剪出來的龍各有特色，侯的則是炯炯有神、英氣非凡的龍；侯也開玩笑比喻，把這隻龍貼在門口，才能睜大眼睛明辨是非、好人與壞人，守護家人平安、趨吉避凶。

▲▼ 侯友宜赴百年古蹟蘆洲李宅剪窗花 。（圖／新北市政府提供）

侯友宜同時回憶起珍貴的兒時春節點滴，不僅會和家人們一起摺紙、剪窗花，也會自己寫春聯、貼春聯，尤其要貼「滿」字在米缸上，象徵新的一年財庫旺盛、衣食無虞。他也透露，在年夜飯桌上，簡單又家常的蒜泥白肉跟長年菜，就是他最愛的「年味」，幸福很簡單，就是一家人團聚，在一起吃頓飯、說說話，成為非常珍惜的重要回憶。

侯表示，剪紙窗花是傳統藝術的展現，新北市每年推動藝術深耕教學計畫，挹注學校資源邀請藝術家駐校，透過藝術家帶給孩子更多元、也更在地的美感教育。

▲▼ 侯友宜赴百年古蹟蘆洲李宅剪窗花 。（圖／新北市政府提供）

窗花為農曆春節傳統習俗之一。侯友宜說，今天看到鐘雲珍在現場無需草稿，僅靠手中的剪刀，便可結合李宅、葫蘆、龍年等意象，剪出一張張獨一無二的窗花，真是令人嘆為觀止。

侯也大讚鐘雲珍操刀設計的「龍春」，把春字下面的日以可愛的龍形圖案取代，正好呼應今年新北春聯「吉龍舞春」，將親手所剪的嶄新窗花貼上窗戶，象徵新年新氣象。

▲▼ 侯友宜赴百年古蹟蘆洲李宅剪窗花 。（圖／新北市政府提供）
 

ET快訊
國道緩撞車1年被撞77次　逾6成疑使用駕駛輔助系統
夫妻手牽手安樂死　結縭70年一起離世
2寶媽過年闖禍！　帶12歲女+8歲兒放鞭炮慘了
包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌　怒：明年不回來了
湖人本季最後補強來了！　才交易又釋出讓渡
春節國旅…業者哀嘆訂房率　「不降房價、辦促銷？」一票搖頭
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文愛吃清單曝　喜歡麻糬講三次、開會還想吃冰棒

國民黨強棒再攻2026縣市長　柯志恩、謝龍介、蘇清泉拚光復南台灣

8枚大陸空飄氣球又來！　4枚穿越台灣本島

侯友宜赴百年古蹟蘆洲李宅剪窗花　「守護家人、趨吉避凶」

吳怡農曬妻孕肚照　喜談「今年最理想的過年」

瞄準宜蘭發展「黃金10年」　陳俊宇第一志願鎖定交通委員會

兌現粉絲敲碗承諾　賴清德蕭美琴合體飆歌拍MV

女子兼職扮演女友！過年「見家長」　稱：主打解決面子問題

命理師揭藍綠中生代運勢　盧秀燕、陳其邁「這點」驚人相似

先嗇宮國運籤！抽到「下下籤」　籤詩內容曝光

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

大甲鎮瀾宮搶頭香！　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

蔡英文愛吃清單曝　喜歡麻糬講三次、開會還想吃冰棒

國民黨強棒再攻2026縣市長　柯志恩、謝龍介、蘇清泉拚光復南台灣

8枚大陸空飄氣球又來！　4枚穿越台灣本島

侯友宜赴百年古蹟蘆洲李宅剪窗花　「守護家人、趨吉避凶」

吳怡農曬妻孕肚照　喜談「今年最理想的過年」

瞄準宜蘭發展「黃金10年」　陳俊宇第一志願鎖定交通委員會

兌現粉絲敲碗承諾　賴清德蕭美琴合體飆歌拍MV

女子兼職扮演女友！過年「見家長」　稱：主打解決面子問題

命理師揭藍綠中生代運勢　盧秀燕、陳其邁「這點」驚人相似

先嗇宮國運籤！抽到「下下籤」　籤詩內容曝光

月經每月來3次！女大生每天小便20次險不孕　就醫一查：腦長腫瘤

強化春節作業安全　台南勞局保護勞工平安過好年

考駕照筆試「路權判定」最常錯　機車路考魔王關還是直線7秒

討厭過年！同輩親戚「身分太狂」　台積RD嘆：一山還有一山高

國道緩撞車1年被撞77次　逾6成疑使用駕駛輔助系統

《國足奇俠傳》足球惡搞犯規大賽　想贏球先買通裁判

星二代姊妹超正！庭庭短背心洩小蠻腰　妹妹大裸美背全網暴動了

山本由伸身高不是問題　道奇教頭想起巨人一代名投

俄軍事力急速狂增！丹麥料「北約3年內恐遇襲」：快強化戰備

瑜伽初學者入門必看！10大種類＆基礎體式　天鵝式練腹部手臂最快

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

政治熱門新聞

吳怡農曬妻孕肚照　喜談「今年最理想的過年」

女子兼職扮演女友！過年「見家長」

藍綠中生代運勢　這兩人驚人相似

3綠委揮毫寫春聯　黃捷「畫龍成河馬」還撞到范雲釀「選票危機」

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

8枚大陸空飄氣球又來！　4枚穿越台灣本島

陳俊宇第一志願　鎖定交通委員會

國民黨強棒再攻2026縣市長　柯志恩、謝龍介、蘇清泉拚光復南台灣

兌現承諾！　「美德配」合體飆歌拍MV

陳建仁玩刮刮樂拚幫同仁年終加薪！　刮完愣住笑：可以做慈善事業了

「我有溫柔的心鋼鐵意志」　許宇甄力推財劃法修法、公投綁大選

蔡英文逛賣場買年貨　驚喜合體「陪沈團」

王婉諭直言時力不缺席2026　竹縣驚奇一役「我當然是評估選項之一」

柯文哲把李多慧列美女排行第一！　看到陳佩琪：我不敢放在上面

更多熱門

相關新聞

春節國旅…業者哀嘆訂房率　一票卻搖頭

春節國旅…業者哀嘆訂房率　一票卻搖頭

上月中，觀光署統計2月8日到14日國旅訂房率僅40.65%，疫情解封後常一房難求的墾丁、小琉球旅遊熱點，今年更迎來寒冬，飯店訂房率最高僅8成，最低落在6～7成；民宿更慘，訂房率最低甚至不到5成，讓業者直呼「很辛苦」。不過，就有網友不以為然，發起話題「國旅寧願空房也不願意降價」引發討論。

布袋警攜手民政單位　村里防詐宣導

布袋警攜手民政單位　村里防詐宣導

過年廟裡拜拜「3大禁忌」別犯！「這地方」千萬不能踩

過年廟裡拜拜「3大禁忌」別犯！「這地方」千萬不能踩

大年初一金廈兩岸煙火大較勁　千人搶看塞爆小金門

大年初一金廈兩岸煙火大較勁　千人搶看塞爆小金門

春節最塞日！初二國道18處「停車場」地雷路段　國5連塞13小時

春節最塞日！初二國道18處「停車場」地雷路段　國5連塞13小時

關鍵字：

侯友宜古蹟蘆洲李宅窗花春節

讀者迴響

熱門新聞

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

派出所進駐猛鬼大樓　員警睡覺頭腳被轉180度

正妹為房貸做酒店　月入百萬急喊卡

親戚嗆「台北月薪73K很窮」！網見親戚超狂薪水愣

即／大樂透3.57億開出2注！獎落2縣市各得1.78億

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

台南男上門輸贏被捅死　燒烤店老闆羈押禁見

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面