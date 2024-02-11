侯友宜赴百年古蹟蘆洲李宅剪窗花　「守護家人、趨吉避凶」

▲侯友宜赴百年古蹟蘆洲李宅剪窗花。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／台北報導

喜迎龍年，新北市長侯友宜至古色古香的蘆洲李宅與財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會董事長李力群、新北市藝術教育深耕協會老師鐘雲珍一同手作剪紙窗花，侯友宜在老師解說教學下，剪出特別設計的「龍春」一字，鐘雲珍說，侯剪的非常喜氣，春字下方呈現出「龍頭」，每個人剪出來的龍各有特色，侯的則是炯炯有神、英氣非凡的龍；侯也開玩笑比喻，把這隻龍貼在門口，才能睜大眼睛明辨是非、好人與壞人，守護家人平安、趨吉避凶。

侯友宜同時回憶起珍貴的兒時春節點滴，不僅會和家人們一起摺紙、剪窗花，也會自己寫春聯、貼春聯，尤其要貼「滿」字在米缸上，象徵新的一年財庫旺盛、衣食無虞。他也透露，在年夜飯桌上，簡單又家常的蒜泥白肉跟長年菜，就是他最愛的「年味」，幸福很簡單，就是一家人團聚，在一起吃頓飯、說說話，成為非常珍惜的重要回憶。

侯表示，剪紙窗花是傳統藝術的展現，新北市每年推動藝術深耕教學計畫，挹注學校資源邀請藝術家駐校，透過藝術家帶給孩子更多元、也更在地的美感教育。





窗花為農曆春節傳統習俗之一。侯友宜說，今天看到鐘雲珍在現場無需草稿，僅靠手中的剪刀，便可結合李宅、葫蘆、龍年等意象，剪出一張張獨一無二的窗花，真是令人嘆為觀止。

侯也大讚鐘雲珍操刀設計的「龍春」，把春字下面的日以可愛的龍形圖案取代，正好呼應今年新北春聯「吉龍舞春」，將親手所剪的嶄新窗花貼上窗戶，象徵新年新氣象。



