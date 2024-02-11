瞄準宜蘭發展「黃金10年」　陳俊宇第一志願鎖定交通委員會

▲民進黨宜蘭立委陳俊宇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新科立委陳俊宇今年成功接棒，他出身宜蘭縣農家，父親陳彥溥早年熱衷參與黨外活動，家中的農藥店是當地「綠色聚焦點」。面對未來4年任期，他說，第一志願是進入交通委員會，將會循序漸進完成交通、醫療、觀光、產業等4大目標，包括北宜高鐵10年完工、爭取第二條北宜快速道路台62線、加速完成鐵路高架及國5銜接蘇花改等，瞄準宜蘭縣發展關鍵的「黃金10年」。

陳俊宇今年今年48歲，他與前立委陳歐珀有親戚關係，過去曾任員山鄉民代表、宜蘭縣議員、宜蘭縣黨部主委等職務，去年臨危授命投入立委選戰，是從政以來第一次面對全縣大選，最終在三咖督情勢下，以41.99%得票率、超過10.7萬票勝出，如願挺進國會。

陳俊宇接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，今年過年已經排定一系列參香行程，將在2、3天內把全縣將近50間廟宇走春祈福、向民眾致謝。他透露，在選舉過程中，許多活動都是在廟宇的廣場舉辦，因此他選擇用這個方式向民眾表達感謝，同時也向神明「還願」。

對於未來4年任期，陳俊宇說明，他在競選時提出涵蓋交通、醫療、觀光、產業等4大面向的目標，希望循序漸進，幫助宜蘭活絡整個地方，首先在被視為首要之務的交通建設方面，他提出北宜高鐵10年完工、爭取第二條北宜快速道路台62線、加速完成鐵路高架、國5銜接蘇花改等重要政見。

不過，民進黨立法院黨團分配委員會有「計點制」的慣例，加上交通委員會囊括交通部、國家通訊傳播委員會、數位發展部等部會，是許多區域立委的「第一志願」，就算是待過多屆國會的資深立委，也不一定有機會擠進去。對此，陳俊宇表示，身為「東部地區」唯一一席民進黨籍的立委，希望仍有機會進入該委員會，一起為東部交通來努力，畢竟推動宜蘭縣交通改善，也會連帶提升花蓮縣、台東縣的交通狀況。