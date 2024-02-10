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初二回娘家！15處省道易塞　國道客運仍有逾6成空位可搭

▲▼東區養護工程分局表示，元旦連假第一天上午，蘇花路廊多處路段壅塞呈現車多速緩情形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲初二預估將有15處省道易塞。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(11日)為大年初二，預期將湧現大量回娘家車潮，公路局預測將有15處省道易塞，其中台9線蘇花路廊、台61線西濱快速公路新竹路段等，明天上午就會出現車潮。公路局表示，西部國道客運仍有超過6成空位，東部國道客運有逾8成空位，呼籲可多搭公共運輸。

今(10日)天初一，截至下午3時止，省道及快速道路部分路段出現車多或壅塞情形，包含台2線大武崙路段、台3線大溪往武嶺橋路段、台65線土城往國三路段、台3丙線南投紫南宮路段、台61線龍井至中彰大橋路段、台18線中埔路段、台19線北港路段、台74線快官路段等。

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根據統計，截至今中午12時，西部國道客運共計行駛1982班次，疏運2萬9710人；東部國道客運路線共計行駛469班次，疏運6萬796人。

明天初二為春節連假第4天，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段等，將湧現回娘家及出遊車潮，其中上午起台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋路段、台74線臺中環線接國3、台18線中埔交流道、台88線鳳山至五甲等路段將出現車多壅塞狀況。

另台3線、台7線大溪至慈湖、台9甲線新店至烏來、台3丙線竹山紫南宮、台3線大湖、台21線日月潭、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段預計下午出現車潮。

公路局也呼籲民眾可多搭乘公共運輸，公路局表示，依據目前預售情形，西部國道客運尚有63.64%空位，東部國道客運尚有85.45%空位。

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