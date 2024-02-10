初一下午還有一波車潮！國道防7地雷路段　國5北上恐塞到深夜

▲國道今上午發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天（10日）初一走春車潮湧現，截至中午，國道北中南部分路段依舊塞車，其中國3南下車潮一路從土城塞到高原、關西，高公局預判，下午還有一波車潮，國道有7大易塞路段，其中國5也會出現首波北上車流，預期宜蘭到坪林將從下午16時塞到深夜23時。

今天初一截至上午11時，國道全線交通量為38.2百萬車公里，預估今日交通量為122百萬車公里，為平常1.3倍。今上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、王田至彰化；國3南向樹林至龍潭、烏日至霧峰、草屯至南投服務區；國5南向南港系統至石碇；國1北向仁德至台南系統；國1高架北向東湖至汐止；國10東向鼎金系統至燕巢系統，其餘路段行車大致順暢。

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大年初一國道也發生3起重大車禍，上午10時02分國1南向204公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側及中線車道，10時26分排除，後方車流回堵9公里。

上午10時09分國1南向228.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，10時32分排除，車流回堵7公里；上午10時24分國3南向中寮隧道379公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，於10時46分排除，後方車流回堵5公里。

▲國道今上午發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國3北向草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，避開塞車尖峰，節省寶貴時間；也建議用路人透過高速公路1968網站、App或於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。