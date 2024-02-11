高鐵推6行程探訪新地標「新幹線0系花魁車」　2日遊只要3625元起

▲瞄準台灣燈會在台南登場，高鐵假期推出高鐵台南站前新地標花魁車地景公園行程。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

睽違16年，台灣燈會重返台南，主燈「龍來台灣」位高鐵台南站外「高鐵燈區」，瞄準賞燈人潮，高鐵結合台南站前廣場的最新打卡熱點「花魁車地景公園」，推出6條行程，2日遊每人最低3625元起。

「台灣燈會」睽違16年後重返台南，主燈「龍來台灣」更設置於台南站外「高鐵燈區」，2月24日元宵節當天在台南高鐵燈區開燈，預料帶動一批搭高鐵賞燈人潮。由於高鐵台南站站前廣場「花魁車地景公園」成台南打卡新地標，高鐵假期瞄準燈會人潮，也規劃6條專屬1日遊或2日遊行程，不但可一睹世界上第一款高速鐵路列車「0系花魁車」風采，也結合導覽、府城美食、安平老街等行程，燈會期間帶旅客前往燈會賞燈。

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以「花魁車導覽．台南樂活帆船」2日遊為例，從左營出發，每人最低3625元起，若從台北出發，每人最低5025元起。另「花魁車導覽．台南安平老街」2日遊，從台北出發，每人最低5900元起。上列相關行程指定日期，還有文化部《1624》歌仔音樂劇高鐵假期限量專屬保留座席。

▲高鐵台南站前廣場的最新打卡熱點「花魁車地景公園」。（圖／高鐵）

高鐵台南站前新地標「花魁車地景公園」，園內典藏世界高鐵的鼻祖—日本新幹線0系列車，0系是世界上第一款高速鐵路列車，2004年台灣高鐵興建期間，特地改裝其中一輛渡海來台擔任「限界測量車」，車體外部安裝許多宛如「髮簪」的測量儀器，執行任務時會延伸出車身，外觀宛如江戶時代的花魁會在髮型上插飾繁複髮簪，因此暱稱為「花魁車」。

台灣高鐵公司表示，「花魁車」專案提供專人導覽，讓旅客深入瞭解花魁車及地景公園的文化底蘊，還能進入車室參觀，適合親子春節共遊。