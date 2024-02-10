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紅包集氣文「1讚包10元」衝破3.6萬讚！　他霸氣送給姪女36.8萬

▲▼紅包集氣文「1讚包10元」衝破3.6萬讚！　他霸氣送給姪女36.8萬。（圖／翻攝自臉書／Poki Chang）

▲集氣文「1讚包10元」，原PO說話算話，最後霸氣送姪女36.8萬大紅包。（圖／翻攝自臉書／Poki Chang，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

春節期間，孩子最期待的莫過於長輩的紅包。一名男網友近日跟風發出集氣文，承諾「1個讚包給姪女10元」、「刪文是小狗」，不料貼文引發熱烈迴響，還湧入數萬人按讚分享，讓原PO傻眼，最後也說話算話，摸摸鼻子包出36萬8千元的大紅包，讓網友們拍手叫好。

原PO在個人臉書發出集氣挑戰，「一個讚包給姪女10塊，看能包多少，除夕晚上9點結算」，文末還標記「刪文是小狗」，怎料因為設定是「公開貼文」，貼文一傳十、十傳百，還釣出一排藍勾勾粉專共襄盛舉，僅短短7小時就獲得1.2萬讚。

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原PO眼見大勢不妙，數度崩潰直呼「我開始感受到世上滿滿惡意」、「靠邀，按那麼快，是要叔叔去賣腰子嗎」、「有需要骨髓、眼角膜還是腎的，請儘速跟我聯絡」、「以下開放企業及小額贊助、業配或冠名」。

許多網友紛紛留言笑說，「世上最遠的距離是除夕晚上九點」、「是不是應該申請財產扣押了」、「請問還有缺姪女嗎」、「姪女笑了」、「有沒有後悔早知道當初說一個讚1元」、「真男人先給讚～祝你新年快樂，龍年發大財！」

最後，截至除夕晚間9點，貼文獲得超過3.6萬讚，而原PO也果真貼出一張新照片，從中可見桌上的盤子放著3大捆及數十張千元大鈔，「結算了，說話要算話，包出36萬8千元，感謝所有留言按讚分享的朋友，祝福大家龍年都能發大財、平安喜樂！」

原PO表示，姪女已經大學畢業在外工作，平常過年也會包紅包給家人，是很貼心的乖女孩，兩人相處也比較像朋友，偶爾也會互相捉弄，這次過年期間趣味性PO文，想說跟臉書朋友互動一下，不料引起熱烈迴響，他由衷感謝，相信多一點善意，多一句好話，多一些正能量，能讓大家開心度過每一天。

▲▼紅包集氣文「1讚包10元」衝破3.6萬讚！　他霸氣送給姪女36.8萬。（圖／翻攝自臉書／Poki Chang）

▲▼紅包集氣文「1讚包10元」衝破3.6萬讚！　他霸氣送給姪女36.8萬。（圖／翻攝自臉書／Poki Chang）

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