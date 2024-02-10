世界豆類日　新北景觀處推薦「豆子主題公園」

▲鶯歌永吉公園以傑克與魔豆為主題設計的迴旋溜滑梯。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年2月10日為「世界豆類日」，多吃豆類食物幫助世界實現可持續發展目標，遠離肥胖和冠狀動脈癌，不是只有大人響應世界豆類日，新北市政府景觀處邀請爸媽帶孩子，在新北的公園找尋以豆子為主題的特色遊具。

鶯歌永吉公園：傑克與魔豆

永吉公園裡面有一組以傑克與魔豆為主題的溜滑梯，綠色溜滑梯外觀鑲嵌有有音符圖案，出口的地方有可愛樹葉造型的緩衝墊，站在溜滑梯平台能俯瞰遊戲區全貌，快來這裡親身體驗可以一口氣轉4圈的溜滑梯。

▲鶯歌永吉公園美麗的炮仗花。

公園裡還有花朵樂園兒童遊戲場，有蝴蝶造型鞦韆區、攀爬轉盤、攀爬網、攀岩區、戲水區及沙坑區，不管哪個年紀的孩子都可以玩。公園裡還有跟豆類一樣都會攀爬的炮仗花，花滿開築成特色花牆，一遊公園還能順道與炮仗花同框。

中和錦和運動公園：魔豆山丘

錦和運動公園的魔豆山丘遊戲場有三座滾輪溜滑梯，分別有5公尺、7公尺及28公尺長，都值得來體驗看看，此外，還有好玩的坡道磨石子溜滑梯、雙塔巨型高架攀爬網、彈跳床、共融沙坑、旋轉盤、音階敲擊、廣場噴泉、環型水道及親子包覆式座椅鞦韆，值得一提的是遊戲場中，還有一個可以供多人共盪的擺盪長繩，隨著長繩擺盪，就好似傑克攀著延伸到天上豆莖進入天上世界。

新北市景觀處表示，鶯歌永吉公園及中和錦和運動公園，有著獨特的遊戲場，鮮明的主題特色豐富了公園的娛樂性，更為市民好朋友帶來公園新奇體驗。趁著放假來放電，大家相約一起感受新北公園的美好，也可參閱「來新北玩公園」官方網站，探索更多的新北特色公園。

▲中和錦和運動公園刺激有趣的滾輪溜滑梯。

▲中和錦和運動公園的巨型攀爬網。