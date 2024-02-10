初一發福袋！侯友宜赴板橋、三重參拜　祝福市民吉龍舞春

▲侯友宜於現場發放福袋，祝福市民吉龍舞春。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（10日）是農曆大年初一，新北市長侯友宜依傳統習俗前往板橋慈惠宮及接雲寺參拜，向眾神祈求風調雨順、國泰民安，並保佑市政建設順利、市民平安健康。侯友宜也於現場發送新年小福袋，向市民朋友獻上新年祝福，廟埕前早早就排起領福袋的人龍，更有許多市民見到侯友宜便興奮拿出手機合照、索取簽名。

侯友宜表示，今天是開春的第一天，國人的傳統習俗會到廟裡走春，因此在今天前往市府所在地板橋的信仰中心，慈惠宮及接雲寺參拜，祈求風調雨順、國泰民安。雖然當前國際情勢艱鉅，但相信只要團結，大家同心同力面對任何的挑戰，一年會比一年更好，台灣就能永續繁榮的走下去。而作為新北市長，自己會繼續全力以付，為市民做好大小建設。

▲侯友宜今10日一早前往板橋慈惠宮、接雲寺走春。

侯友宜也說，每年新北市都會以當年度的生肖，設計創意春聯，帶給市民祝福，今年是「吉龍舞春」，寓意「錢（攏）有（剩）」、「（攏）有（剩）錢」、「（剩）錢（攏）有」希望大家都能夠平安賺大錢、過一個好日子。

隨後侯友宜也前往三重先嗇宮及義天宮參拜。侯友宜表示，今天來到新北市最重要信仰中心三重先嗇宮參拜，感謝神農大帝照顧我們的土地，並護佑我們所有的新北市民，祈願新的一年神農大帝能夠繼續保佑大家。值得注意的是，現場有民眾在早上七點就排隊領取福袋，並更準備禮物要送給市長。

▲侯友宜也前往三重先嗇宮及義天宮參拜，祈願新的一年大家平安。

板橋慈惠宮自2009年起即結合府中商圈，於初一到初五舉辦「113龍年民藝大街嘉年華」活動，不但為市民營造熱鬧的年節氣氛，也帶動周邊商圈的人氣，至今已成為板橋地區重要的春節活動之一，參觀人潮屢創新高，好評不斷。除此之外，板橋慈惠宮與接雲寺，亦長期對社會公益慈善付出，並協助市政推動。

三重先嗇宮則是每年皆協助新北燈會的辦理，今年亦贊助神農嚐百草、愛心長廊、福祿壽祈福牌樓，成為燈會中的亮眼燈組，而在先嗇宮廣場前，也有魚躍龍門、獨占鰲頭、祥龍獻瑞等燈組，讓每位來祈福的信眾都能夠鴻圖大展、步步高升。

▲侯友宜說今年的創意春聯是「吉龍舞春」，希望大家都能夠平安賺大錢、過一個好日子。

至於三重義天宮，不只贊助新北燈會「媽祖護台灣」燈組，也在過年期間推出兩波摸彩活動，第一波憑光明燈、安太歲收據即可參加摸彩，有機車等3萬份獎品；第二波則是過七星橋、元宵晚會摸彩，有機會抽中iphone15等多項3C大獎，要與信眾歡度春節。

新春期間，侯友宜也預計於明（11日）初二前往新莊地藏庵、慈祐宮、新莊武聖廟及後港昭德宮，為市民祈福，將滿滿春節的祝福福袋送到市民手中。