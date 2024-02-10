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初一走春留意！乾冷髒空氣報到　西半部空氣品質轉差

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大年初一環境轉乾，境外髒空氣將隨乾冷氣團報到。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（10日）大年初一，氣象專家彭啟明提醒，境外來的髒空氣隨著乾冷氣團來報到了，今日西半部空品轉差，提醒敏感性族群外出要留意；前氣象局長鄭明典也提醒，大年初一注意空污。

氣象達人彭啟明表示，今一早仍低溫，不過境外來的髒空氣隨著乾冷氣團來報到了， 之前幾天的雨勢把污染物雨除，但轉乾後，就是乾冷髒空氣接續報到。

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彭啟明指出，今日西半部空品轉差，敏感性的朋友今天外出記得戴上口罩， 家裡的空氣清淨機要打開。下周一初三風向轉東，北部改善，中南部仍需留意。前氣象局長鄭明典今也提醒，大年初一注意空污。

▲▼今日西半部空氣品質轉差。（圖／彭啟明）

▲今日西半部空氣品質轉差。（圖／翻攝彭啟明臉書）

今大年初一，天氣從濕冷轉向晴朗穩定，彭啟明說，華南雲雨區已過，乾空氣帶來轉變，各地天氣由北至南、由西至東逐漸晴朗，西半部晴朗，東半部多雲但降雨機率降低，山海區可能短暫雨。今晨最低溫淡水僅8.8度，其他地區9度到13度；白天北部回暖至17度左右，中南部20到22度，東部16到18度，夜間輻射冷卻，低溫範圍擴大。

明天初二依舊冷空氣影響，彭啟明表示，明天天氣依然乾冷但更晴朗，西晴東多雲，日夜溫差大，明天高溫較今日升2到3度，早晚寒冷需保暖。冷氣團影響至下周一初三，之後逐漸減弱，下周一至下周三初五晴到多雲，日夜溫差顯著。

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