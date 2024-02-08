假訊息氾濫！7成民眾只看標題就轉傳　專家曝原因：人腦會簡化資訊

▲研究發現有7成民眾只看文章標題就轉傳訊息給他人。（示意圖／CFP）



文／中央社

是否曾在LINE上面收到親朋好友或長輩傳來的訊息，打開一看卻覺得怪怪的、為什麼人們喜歡轉傳假訊息，心理學專家分析，當資訊與接收管道愈來愈多且複雜，人腦會簡化資訊，研究發現有7成民眾只看文章標題就轉傳。

自媒體「哇賽心理學」總編輯、中正大學心理學博士蔡宇哲接受中央社記者採訪表示，人的心理很有趣，受到許多因素影響，國外研究發現，民眾最容易分享正確且有趣的訊息；如果不確定是否正確，但覺得有趣，也會傾向分享。

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另一個影響人類心理的方法是「重複曝光」，在選舉上很常見，例如候選人看板看久了覺得熟悉，會產生好感，在訊息傳遞上也是這樣，講久了覺得是真的。

蔡宇哲直言，其實長輩不會明知道是假訊息還轉傳，分享本來就是人類天性，但現在資訊愈來愈複雜、接收管道愈來愈多，人類會試圖簡化資訊，曾有研究發現，70%的人只看文章標題就轉傳。

即使是高知識份子，也容易落入假訊息陷阱。蔡宇哲說，人類會把注意力放在自己偏好的證據，也就是所謂的選擇性注意或選擇性偏誤，只相信自己想相信的證據。

他也發現，有2種類型的人格特質比較容易受到假訊息影響，第一種是依賴型人格，習慣別人給答案、告訴自己怎麼做；另一種是易接受暗示的人格，比較容易被催眠，對別人提出觀點的接受度較高。

如果長輩總是轉傳可疑訊息，該怎麼溝通？蔡宇哲表示，長輩多半出於善意而轉傳，如果收到可疑訊息，可以提出正確資訊或相關證據當作參考，避免指責態度，因為人只要一被指責就會有防備心態。

隨著生成式人工智慧（AI）開始被詐騙集團運用，蔡宇哲認為，未來世界真假難辨的訊息一定愈來愈多，建議民眾可以學著分辨可疑訊息內容哪些是事實、哪些是敘述，用理性態度面對，自然有辦法破解假訊息。