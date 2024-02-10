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快訊／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤：整體有7、80分

▲▼大龍峒保安宮國運籤出爐！4籤「保守為主」：守住目前台灣局面。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲大龍峒保安宮10日凌晨抽出國運籤詩。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者閔文昱／台北報導

台北市大龍峒保安宮9日依照傳統「撞鐘儀式」，敲響108響平安祈福，並於10日凌晨抽出國運籤詩「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」。對此，廟方表示，整體來看上半年會有點辛苦，但後半年賺到的經驗、財富會慢慢回來，「整理運勢大概有個7、80分，算是中上籤，先苦後甘」。

大龍峒保安宮有200多年歷史，抽出4支籤分別為歲君（國運、整體運勢）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）等，今年分別為第57首、第24首、第6首及第54首。

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「國運」部分為「萬里求先意甚虔，青山重疊水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」。

「生理」運籤，「幸有仁人得盡扶，進身何必苦躊躇，欲求名利皆如意，財帛自然應不虛」。

「五穀」運籤，「他家哀喜休相問，莫與筵中競酒漿，無事閉門家裡坐，惟憑旦夕一爐香」。

「海冬」運籤，「忍耐溪邊人養鴨，縱無煩惱也勞心，滔滔遊人江中去，岸上呼聲那得尋」。

廟方表示，4支籤總體相比去年的人心浮躁，今年相對平穩，雖然可能會遇到一些障礙，但若能仔細觀察，也會從中有所收獲，「今年的籤整體來看有大家有好好安心賺錢、過生活的趨勢，心理的狀態上也從急躁轉為知行合一。」

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