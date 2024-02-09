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過年想進門拜拜吵架　弟刺死哥哥逃亡！法院裁定羈押

▲▼彰化一對兄弟疑似因祭祖問題而發生爭吵，弟暴怒砍死哥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化一對兄弟疑似因祭祖問題而發生爭吵，弟暴怒砍死哥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、許力方／彰化報導

彰化縣員林市發生一起兇殺案，74歲高姓男子疑似與71歲弟弟因年節祭祖問題爆發口角，高弟情緒失控手持利器刺殺哥哥，送醫不治。警方調閱監視器追查出高弟涉案，循線前往南投一處寺廟中將他逮捕到案，並在車上查扣相關證物，8日深夜法官裁定羈押。

初步了解，死者高男獨居，弟弟雖然住隔壁，但兄弟倆因20多年前父母喪禮意見鬧不合，已許久沒有交集，未料此次竟疑似因祭拜問題而衍生殺機。

▲▼彰化一對兄弟疑似因祭祖問題而發生爭吵，弟暴怒砍死哥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化女騎電動車紅燈左轉，遭警攔查意外搜出大麻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

死者高男兒子表示，父親雖然獨自居住，但他每天都會打電話關心爸爸，前一晚間照慣例撥打電話，卻無人接聽，心中隱隱覺得有異，因此返回家中查看，不料卻赫見爸爸倒臥在屋內一角，臉上滿是鮮血、地上也血跡斑斑，已經沒有氣息，嚇得急忙報案，並將爸爸送往醫院，惟傷勢過重，最終仍不治身亡。

兒子表示，案發前、下午約4點多，嬸嬸有聽聞屋後方傳來爭吵聲，疑似是三叔想要入門祭拜祖先，但卻遭到父親拒絕，2人因此發生爭執，進而釀成兇殺案。高男兒子說，自從兄弟倆吵架後，多年來每年過節祭拜時都未見到三叔身影，而父親則是性格傳統，相當敬重祖先，推測可能是三叔深知父親的性格，故意登門說要祭祖，藉此挑釁父親，2人才會爆發衝突。

警方初步檢視，死者高男身上受有3處刀傷，頭部也有鈍擊傷、撕裂傷，傷勢相當嚴重，足見兇手手段兇殘。目前警方已將嫌犯逮捕，詳細犯案動機、手法細節還有待進一步釐清。

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