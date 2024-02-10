首度揭秘！直擊台北賓館「和館」內裝　昔台灣總督住這裡

▲洋館建築採巴洛克風格設計，外觀華麗壯觀。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

每年國慶酒會，總統會在位於凱達格蘭大道的台北賓館舉辦國宴，這座建築的前身是日治時期台灣總督官邸，1899年起造時，時任總督兒玉源太郎、民政廳廳長後藤新平不惜豪擲重金興建，引來日本國內強烈批判，認為太過奢華了。整座建築分為洋館與和館，主建築洋館作為迎賓廳舍，可以見到歐洲進口水晶燈飾、高級櫸木拼花地板，不對外開放的和館則是台灣總督生活起居的空間，坐在室內就可以看到整座日式庭園。

▲平時不對外開放的和館以檜木建成，入內仍能聞到陣陣木頭香氣。（圖／記者呂晏慈攝）

台北賓館草木扶疏，綠意盎然，日本雍仁親王曾於1925年到台灣訪問，並在下榻地點台北賓館中的心字湖旁種植一株茶樹，至今生長狀況良好。漫步在心字湖畔，可以見到數隻黑天鵝戲水畫面，自2006年購入一對澳洲黑天鵝以來，經過多年來悉心照料，已繁衍到第四代，總計14隻黑天鵝家族成員。

作為日治時期台灣總督住處與迎接日本皇族與國際貴賓的場所，台北賓館是日本唯一在殖民地興建的皇宮，同時被視為台北城內最奢華的建築之一，在每個月一次假日開放參觀當天，預約報名的民眾可參訪主建築洋館，在東廂感受接見來訪重要貴賓的莊嚴肅穆，並參觀專門舉辦國家級宴會的西廂宴會廳，二樓則能看到起居室、書齋、早餐室、配膳室等空間，上從天花板線腳、灰泥雕塑、水晶燈飾，下至英國維多利亞式磁磚、壁爐、高級櫸木拼花地板，無不氣派。

值得一提的是，在台北賓館西廂隱藏著一個「秘密入口」，通往不對外開放的和館，這棟1920年興建的檜木和式家屋，過去是台灣總督的居所，內有一座小庭園，並展示著第八任台灣總督田健治郎的墨寶。

這棟建築還有3項不為人知的設計巧思，其一是簡單的日式推拉門必須向右拉動中央橫木才會打開，其二是直橫交錯排列、代表生者作息的榻榻米，其三則是廁所設計，如廁須向外，並將衣物掀起後置放於後方的木架上。

▲過去台灣總督與他們的眷屬就居住在此處。（圖／記者呂晏慈攝）

▲和館的日式拉門也隱藏著設計巧思。（圖／記者呂晏慈攝）

▲建築內的木門需要拉動中間橫桿才有辦法打開。（圖／記者呂晏慈攝）

▲和館採日式建築設計，原始外觀保存至今。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台北賓館日式庭園草木扶疏，能見到黑天鵝一家子漫步戲水。（圖／記者呂晏慈攝）

▲洋館一樓東廂如今被用來接待重要外賓。（圖／記者呂晏慈攝）

▲洋館一樓西側宴會廳一景，2022年時任美國眾議院議長裴洛西來台時，總統蔡英文曾在此舉辦午宴。（圖／記者呂晏慈攝）

▲洋館二樓裝潢風格相當奢華，被塑造成高貴的迎賓廳舍。（圖／記者呂晏慈攝）