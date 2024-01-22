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大陸 大陸焦點 特派現場

黃埔建校百年　陸啟動海內外百人校友口述歷史行動

▲廣州陸軍軍官學校又稱黃埔軍校。（圖／CFP）

▲廣州陸軍軍官學校又稱黃埔軍校。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

今（2024）年為黃埔軍校建校100週年，「黃埔百年·薪火賡續」百年百人口述歷史開機儀式20日在廣州正式啟動，由辛亥革命紀念館（黃埔軍校舊址紀念館）及《中新社》廣東分社聯手進行，將對百名海內外黃埔校友及後裔訪談，藉由口述歷史的方式，將黃埔師生在戰亂時期英勇頑強、可歌可泣的事跡重現。

▲廣州陸軍軍官學校又稱黃埔軍校。（圖／CFP）

▲黃埔軍校校長蔣介石辦公的場所。（圖／CFP）

《中新社》報導，開機活動現場，黃埔軍校同學會秘書長路曉峰希望以黃埔軍校建校一百週年為契機，弘揚黃埔精神，通過紀錄片、書籍、圖片展等傳統方式以及社交平台等新媒體方式，向港澳台同胞、海外僑胞全方位呈現黃埔軍校、黃埔師生百年來為實現中華民族偉大復興作出的重大貢獻。

▲廣州陸軍軍官學校又稱黃埔軍校。（圖／CFP）

▲黃埔軍校學生宿舍。（圖／CFP）

黃埔軍校於1924年創建，由推翻滿清帝制的孫中山先生在廣州一手創辦，校長由蔣介石擔任，周恩來則是政治部副主任，被視為是國民黨和共產黨初期合作下的產物，培養出國軍和共軍諸多優秀將領和政治工作者，包括第一期的國軍將領胡宗南、杜聿明、黃維及共軍將領徐向前、陳賡等人。

據了解，黃埔軍校建校百年百人口述歷史活動，將對具有代表性的100名海內外黃埔校友及後裔進行採訪報導並製作成紀錄片。黃埔軍校第三任政治部主任周恩來的侄子周秉和表示，「作為黃埔後人，我們有責任，以我們的所知，向海內外、向下一代講述黃埔故事。」

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