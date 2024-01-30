2024全球「最佳城市」台北上榜！　擊敗大阪、香港原因曝光

▲台北名列《Time Out》評選最佳城市第46名。（圖／記者周宸亘攝）
記者張方瑀／綜合報導
英國的知名生活旅遊刊物《Time Out》公布2024年全球最佳城市，前三名分別是美國紐約、南非開普敦和德國柏林，而台北也擊敗大阪、香港名列第46。
《Time Out》收集全球各大城市的讀者及100位《Time Out》編輯的意見，針對城市的美食、文化、夜生活、社區聯繫等評價做出排名，最終結果顯示，紐約拿下榜首，開普頓及柏林位居其後，而日本東京是唯一進入前10名的亞洲城市。
此外，台北在這次評選中，擊敗第48名的大阪、第49名的香港位列第46。《Time Out》分析指出，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，而台北就是台灣的自由之心，在城市高聳的高樓和巨大的摩天輪下，還能見到色彩繽紛的寺廟和老屋。
《Time Out》表示，遊客能夠在台北品嘗到美味的當地小吃，也能吃到來自世界各地的美食，加上豐富的夜生活與自然美景，最重要的是，台北的消費價格相當實惠，且方便的運輸系統能讓旅客輕鬆地在城市內遊覽。
數據顯示，有88％的台北人認為自己的家鄉很美，其中美食的支持率達到了90％，而《Time Out》推薦造訪的是去年12月開幕的台北大巨蛋，另外還有將於本月底開幕的松菸誠品。
《Time Out》2024全球最佳城市
1. 美國-紐約
2. 南非-開普敦
3. 德國-柏林
4. 英國-倫敦
5. 西班牙-馬德里
6. 墨西哥-墨西哥城
7. 英國-利物浦
8. 日本-東京
9. 義大利-羅馬
10. 葡萄牙-波多
11. 法國-巴黎
12. 印度-孟買
13. 葡萄牙-里斯本
14. 美國-芝加哥
15. 英國-曼徹斯特
16. 巴西-聖保羅
17. 美國-洛杉磯
18. 荷蘭-阿姆斯特丹
19. 奈及利亞-拉哥斯
20. 澳洲-墨爾本
21. 義大利-拿坡里
22. 新加坡
23. 美國-邁阿密
24. 泰國-曼谷
25. 祕魯-利馬
26. 匈牙利-布達佩斯
27. 中國-北京
28. 阿拉伯聯合大公國-杜拜
29. 加拿大-蒙特婁
30. 英國-格拉斯哥
31. 澳洲-雪梨
32. 阿根廷-布宜諾斯艾利斯
33. 馬來西亞-吉隆坡
34. 菲律賓-馬尼拉
35. 韓國-首爾
36. 越南-河內
37. 美國-舊金山
38. 西班牙-巴塞隆納
39. 阿拉伯聯合大公國-阿布達比
40. 美國-紐澳良
41. 美國-費城
42. 美國-奧斯汀
43. 美國-波士頓
44. 迦納-阿克拉
45. 法國-馬賽
46. 台灣-台北
47. 土耳其-伊斯坦堡
48. 日本-大阪
49. 香港
50. 加拿大-溫哥華
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