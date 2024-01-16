「東北羅浮宮」對外開放　「歐式建築」製藥廠搶「爾濱」旅遊紅利

▲哈爾濱集團製藥第六廠。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

東北哈爾濱自2024年氣溫驟降後，成為大陸民眾前往旅遊最火爆的地區，當地的知名網紅景點「哈藥六廠」今（16）日再次對外開放，內部設置的版畫博物館免費參觀。據了解，「哈藥六廠」外觀看起來像是歐洲宮殿，因此被外界稱為「東北羅浮宮」，開放時往往吸引大批遊客朝聖，也替哈爾濱旅遊熱度再添一波高潮。

《極目新聞》報導，「不是巴黎去不起，而是爾濱羅浮宮更有性價比！」哈藥六廠建築外觀雄偉壯麗、金碧輝煌，被網友稱為「東北盧浮宮」，2023年曾爆火成為網紅打卡點，並免費開放過一段時間。近日，有網友發文稱哈藥六廠即將再次對外開放。1月14日，哈藥集團股份有限公司在社交帳號上官宣，16日對外開放，版畫博物館免費參觀！

從外觀上看，哈藥六廠以歐式建築為主體，包括精緻立體的浮雕、羅馬柱和腰線等一應俱全。此外，哈藥集團還稱，正在培訓講解員為遊客講解，同時，院子裡還堆了雪人供大家打卡拍照。

公開資訊顯示，哈藥集團六廠主樓建於2004年，為6層樓設計，1至3樓為辦公區，4至6樓為版畫博物館。前哈藥六廠廠長蘆傳友表示，哈藥六廠是黑龍江省美術家協會理事單位，2006年版畫博物館建成並逐步對外開放，「黑龍江是北大荒版畫的發源地，近幾年這一版畫流派開始走下坡，為了幫助其更好地發展，哈藥六廠決定成立一家版畫博物館。」