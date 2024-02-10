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台灣80歲以上每5人就有一位失智　預防退化要趁早

▲▼台灣80歲以上每5人就有一位失智　預防退化要趁早。（圖／台北榮總新竹分院提供）

▲醫師提醒，預防失智要趁早，包含飲食、睡眠、運動等等。（圖／台北榮總新竹分院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

隨著年齡增長，大腦變得越來越脆弱，加上後天的各式傷害，讓我們大腦認知能力逐漸下降。根據流行病學的推估，臺灣65歲以上的長者約每12個人即有一位失智者，而80歲以上的老人約每5人即有一位失智者。

「醫師，我媽媽最近常常分心，不記得已經吃過藥了沒有？剛才跟他提過的事，一下子就忘了！」「醫師，我父親近來心煩氣躁，很容易生氣，明明忘了自己東西擺放的地方，還一直怪別人藏起來，生活瑣事也常嫌東嫌西，很難順他的心！」「醫師，我先生以前很精明的，近來怎麼常常心不在焉，走路或開車常會錯過以前經常走的路線」神經內科門診三不五時就會出現焦慮的家屬，台北榮總新竹分院神經內科尹居浩主任表示，其實這些都是認知功能障礙或失智症的初期症狀。

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▲▼台灣80歲以上每5人就有一位失智　預防退化要趁早。（圖／台北榮總新竹分院提供）

▲神經內科尹居浩主任。

尹居浩主任說，理想的大腦健康指的是認知功能正常，沒有失智症、中風及其他腦部退化性疾病，完整的思考、解決問題、記憶、感知和溝通的能力，對於獨立自主的生活至關重要，失去這些神經功能可能會導致無助和依賴。醫學研究發現，憂鬱症、中年高血壓、缺乏運動、糖尿病、中年肥胖症、高血脂症、抽煙都是造成認知功能退化的主要因素。

要預防認知功能退化，尹居浩醫師也提供幾個方法，包括心血管健康因子與良好生活習慣兩大要素。

心血管健康因子包含：
一、正常的血壓，控制在收縮壓小於120毫米汞柱與舒張壓小於80毫米汞柱。
二、不抽煙或戒煙至少12個月以上。
三、規律的運動，每星期需從事至少150分鐘的中等程度運動，或是至少75分鐘的高強度運動。
四、減少罹患糖尿病的機會，少吃高糖或過多澱粉類的食物，空腹血糖至少維持在100mg/dl 以下。若是已經罹患糖尿病，糖化血紅素必須控制在6.5-7之間。
五、健康的飲食習慣，包括低糖、低鹽、高纖維、富含葉酸、富含omega-3脂肪酸、較多比例的不飽和脂肪酸、與反式脂肪含量低的食物。
六、保持理想的體重，身體質量指數需小於25kg/m2，或男性腰圍不超過90公分，女性腰圍不超過80公分。
七、血脂肪的控制，總膽固醇小於200mg/dl 。

良好生活習慣：
一、勿飲酒過量。特別在年紀大的長者，過度與長期的飲酒，將會導致腦細胞的損傷。
二、良好的睡眠習慣。充足與深度的睡眠，能夠促進大腦的廢棄物排出，如類澱粉物質不易堆積在腦內。
三、適當的社交生活。研究發現，離群索居與孤立將容易造成腦部認知退化與失智症。適當的社交活動將改善整體認知功能。
四、學習新的事物。研究發現受過高等教育的老年人較能預防認知功能下降。相反地教育程度低的老年人，比較容易罹患失智症。
五、保持愉快的心情。憂鬱症是導致失智症的危險因子，而失智症同時也是老年憂鬱症的危險因子。
六、避免頭部外傷。時常頭部外傷的老年人，容易罹患失智症。
七、改善聽力。研究發現聽力喪失的老年人較容易產生認知功能障礙或失智症。

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