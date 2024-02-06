台東失智嬤迷途...寒冬睡資源回收廠　警開車送返家

▲失智阿嬤忘記如何回家，成功員警、民眾暖心協助護送返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所，於日前許接獲民眾報案，一名王姓(化名)阿嬤因前一早外出後便忘記如何回家，沒想到正遇上霸王級寒流，她身上只有一件薄上衣、運動褲和夾腳拖，冒著凍傷的危險睡在資源回收廠。於隔日上班的清潔隊隊員發現後，便帶至派出所，希望警方幫忙送阿嬤回家。

當天早上，清潔隊隊員在資源回收廠上班時，發現了王阿嬤的身影，便上前詢問，才知道她是因為不知道回家的路，夜晚才於資源回收廠徘徊及睡覺休息，不巧碰上了霸王級寒流，但王民身上只穿一件薄上衣、運動褲及夾腳拖，清潔隊隊員心疼她的遭遇，趕緊給她一件全新的外套，並陪她到新豐派出所求助。

在派出所，警員廖品宇細心地關懷王阿嬤，從她的口中得知她的家人聯繫方式和住址，便立刻開車將她送回家。王阿嬤的鄰居說，阿嬤有失智狀況，平常也只會外出去早餐店買早餐，並照原路回家，今天沒看到她，也很擔心她出事了，見到警方將她送回來，放下心中的一塊大石，同時十分感激廖員的協助。

成功分局分局長龔士哲表示，幸好有民眾及時發現並通報，本分局同仁也迅速聯繫家屬，才能順利將王民送返家；也感謝清潔隊隊員的熱心與善心，展現了人間大愛的精神。同時呼籲如家中有失智症老人，可以利用3種非藥物治療方式，給予長輩關懷與陪伴。1.懷舊回憶：藉由照片或是影片的輔助，喚起他們的回憶。2.認知活動：陪伴他們下棋或玩遊戲，幫助他們動腦思考。3.現實感知：帶他們多去不一樣的地方走走，讓他們感受周遭環境。