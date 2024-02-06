　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東失智嬤迷途...寒冬睡資源回收廠　警開車送返家

▲失智阿嬤忘記如何回家，成功員警、民眾暖心協助護送返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

失智阿嬤忘記如何回家，成功員警、民眾暖心協助護送返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所，於日前許接獲民眾報案，一名王姓(化名)阿嬤因前一早外出後便忘記如何回家，沒想到正遇上霸王級寒流，她身上只有一件薄上衣、運動褲和夾腳拖，冒著凍傷的危險睡在資源回收廠。於隔日上班的清潔隊隊員發現後，便帶至派出所，希望警方幫忙送阿嬤回家。

當天早上，清潔隊隊員在資源回收廠上班時，發現了王阿嬤的身影，便上前詢問，才知道她是因為不知道回家的路，夜晚才於資源回收廠徘徊及睡覺休息，不巧碰上了霸王級寒流，但王民身上只穿一件薄上衣、運動褲及夾腳拖，清潔隊隊員心疼她的遭遇，趕緊給她一件全新的外套，並陪她到新豐派出所求助。

在派出所，警員廖品宇細心地關懷王阿嬤，從她的口中得知她的家人聯繫方式和住址，便立刻開車將她送回家。王阿嬤的鄰居說，阿嬤有失智狀況，平常也只會外出去早餐店買早餐，並照原路回家，今天沒看到她，也很擔心她出事了，見到警方將她送回來，放下心中的一塊大石，同時十分感激廖員的協助。

成功分局分局長龔士哲表示，幸好有民眾及時發現並通報，本分局同仁也迅速聯繫家屬，才能順利將王民送返家；也感謝清潔隊隊員的熱心與善心，展現了人間大愛的精神。同時呼籲如家中有失智症老人，可以利用3種非藥物治療方式，給予長輩關懷與陪伴。1.懷舊回憶：藉由照片或是影片的輔助，喚起他們的回憶。2.認知活動：陪伴他們下棋或玩遊戲，幫助他們動腦思考。3.現實感知：帶他們多去不一樣的地方走走，讓他們感受周遭環境。

ET快訊
快訊／陳沂哭了「兇手拿手機往我頭上猛打」！　瘋狂求救
LIVE／陳沂當街挨揍　召開記者會說明
快訊／國1南向「6車連環撞」　占內車道回堵7km
榕樹倒塌瞬間曝！BMW被砸凹　女行人遭擊中
快訊／林彥君生了！　卸貨後落淚
好多人生病！就診破12萬人「近10年次高」　春節後疫情恐再升
快訊／高峰來了！　新冠增65死創新高
快訊／韓國瑜院長首張春聯！　「龍耀吉慶」祝賀
韓國瑜找周萬來任立院秘書長　吳子嘉：一下就破了柯建銘的局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

親子共學世代傳承　5歲幼兒看80歲知名畫家作品

房屋稅等三種地方稅　過期稅單開放線上繳納

讓出外打拼家人、學子返家團圓　中橫便道管制放行增為5時段

「新希望秀出愛」開運義剪心理健康宣導　陪市民過早年！

義勇警察大隊慰問關山警察分局

台東義勇警察大隊慰勞成功義警　致贈慰問品及加菜金

屏東青少年心理諮商「3年成長3倍」　106人次到343人次

屏科實中+大仁科技大學　共創醫藥科技雙語課程

台東失智嬤迷途...寒冬睡資源回收廠　警開車送返家

邱鎮軍當選苗栗山線立委　苗栗市長4月13日補選

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

親子共學世代傳承　5歲幼兒看80歲知名畫家作品

房屋稅等三種地方稅　過期稅單開放線上繳納

讓出外打拼家人、學子返家團圓　中橫便道管制放行增為5時段

「新希望秀出愛」開運義剪心理健康宣導　陪市民過早年！

義勇警察大隊慰問關山警察分局

台東義勇警察大隊慰勞成功義警　致贈慰問品及加菜金

屏東青少年心理諮商「3年成長3倍」　106人次到343人次

屏科實中+大仁科技大學　共創醫藥科技雙語課程

台東失智嬤迷途...寒冬睡資源回收廠　警開車送返家

邱鎮軍當選苗栗山線立委　苗栗市長4月13日補選

台大數學輸給中原資工！熱門就業科系受關注　高中生選系不選校

福斯「入門休旅黑化版」美國亮相！搭配發光水箱護罩更吸睛

走春三款絕美花苞頭必學！懶人不洗頭也有時尚造型

和柯震東性事超合堅持「做愛不戀愛」！《愛愛》正妹砲友詹子萱爆討論

親子共學世代傳承　5歲幼兒看80歲知名畫家作品

疑患「褐根病」！榕樹壓凹BMW、擊落行人　北市將協助申請賠償

快訊／陳沂哭了「兇手拿手機往我頭上猛打」！　瘋狂求救：下手非常重

房屋稅等三種地方稅　過期稅單開放線上繳納

讓出外打拼家人、學子返家團圓　中橫便道管制放行增為5時段

保育類領角鴞雨中落難　警民攜手「撐傘護鳥」再送ICU救治

2黃金獵犬出門突往前暴衝　爸被拉走慘跌：躺一下好了

地方熱門新聞

黃色小鴨公仔是中國製　觀光局：非市府商品

春節免費接駁　大溪橋頭-中庄調整池2/11-14營運

農曆年壓力爆表！　可運用三策略照顧自己

桃園景福宮除夕夜「拜頭香」　送好康

南消七大要讓家家戶戶過好年

頑皮世界春節推《龍年特展》探訪龍族世界

年貨大街6條花生糖200元　攤販回應

女臨櫃匯款15萬「理由說不出」潮州警阻詐

2024馬村實驗藝廊「展覽徵件」　7日開跑

給市民過好年　這些單位春節服務不停歇

搶業績！　大江春節連假一站式吃喝玩樂購　　

寒假小小消防員種下防災小種子

新北行動治理前進五股　侯友宜與里長面對面解決問題

2024春節旅遊　首選南方森活圈

更多熱門

相關新聞

饒慶鈴至鯉魚山、中央市埸拜年

饒慶鈴至鯉魚山、中央市埸拜年

為迎接農曆春節到來，台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委黃建賓及市長陳銘風等人，6日前往鯉魚山山腳市集、中央市場、正氣路商家和水果街，提前向商家及民眾拜早年。

台東縣警察局　年節前即時阻斷毒品販賣

台東縣警察局　年節前即時阻斷毒品販賣

鎮長與修女有約　吃團圓飯感恩付出

鎮長與修女有約　吃團圓飯感恩付出

大溪互助社發放現金　警安全維護兼反詐宣導

大溪互助社發放現金　警安全維護兼反詐宣導

目擊大翅鯨　「回報+傳送資料」有好康

目擊大翅鯨　「回報+傳送資料」有好康

關鍵字：

失智寒流台東

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

快檢查！54款除濕機「立即停用」　大牌都上榜

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

說謊很難被識破三大星座！

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面