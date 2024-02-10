男友送精品包「害她每天做惡夢」　真相超毛！妹子急退回

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

女網友前陣子收到男友送的精品包，原本她還非常開心，怎料自從那天開始，她晚上都會不斷做惡夢，還疑似出現幻聽，後來她連忙逼問男友，竟挖出一連串恐怖真相，最後嚇得退回包包。

女網友在Dcard發文提到，「男友前陣子送我一顆精品包包，雖然是二手的，我還是很開心，而且包包也保養得很好；沒想到，從那天之後我就一直做惡夢，晚上的時候總感覺有個女生叫我還她包包。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲自從收到包包後，她每天晚上都會做惡夢。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

她表示，個人比較迷信，所以趕緊詢問男友包包的來歷；起初，男友只說是朋友急著套現，才拿出來賣的，但後來她的情況並未改善，甚至搞到精神狀況都不太好，於是跑到常去的廟裡拜拜，「結果有個師父跟我說，那個包包有問題，有個女鬼一直跟著我，接著我很生氣地打電話逼問男友，他才跟我說實話，坦言那個包包是網路上一個媽媽在賣的。」

後來，原PO聯絡上那位賣家，並說明碰到的情況，「結果是她女兒去世了，阿姨就把祂的奢侈品都拿出來賣，但或許是祂真的很喜歡那個包包吧，所以便在上面不肯離開。之後阿姨將包包拿回去也退款給我們，總之我也因為這樣，暫時對精品沒有任何幻想了。」