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6歲慢飛天使走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚

▲慢飛天使於中興新村走失，中興分局暖警協助他重回家人懷抱。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲慢飛天使於中興新村走失，中興分局暖警協助他重回家人懷抱。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名發展遲緩的6歲男童於日前隨家人到中興新村出遊時走失，數次衝至馬路、險象環生；警方獲報後立即趕赴現場，將男童帶回派出所，家屬隨後前往將男童帶回，化解一場虛驚。

中興警分局指出，中興派出所當天中午接獲報案，指稱中興新村資料館前有名走失兒童；女警林萱芸抵達現場，發現一名年約6至7歲男童坐在人行道上，多名目擊者轉述他曾數次衝向馬路，差點遭車輛衝撞，林萱芸將他扶起、詢問年籍資料，但男童始終沉默不語，身上也沒有與家屬聯絡方式，因此將其帶返派出所並嘗試聯絡家屬。

所幸一名男子隨即跑進派出所，欲報請警方尋人，赫然發現員警帶回派出所的男童就是走失的自家孫子，頓時鬆口大氣；他表示孫子是慢飛天使，與他人溝通有困難，當天趁假日帶孫子來中興新村玩耍，一不注意就不見人影、遍尋不著，讓他焦急萬分，也對警方的積極協助深表感謝。

另一名同為慢飛天使的28歲林姓男子，日前下午也被民眾發現獨坐在南投市南崗大橋機車專用道上；永清派出所接獲報案，由巡佐賴水瞬、警員林高本趕至現場，發現男子神情呆滯、不發一語，身上未帶有任何足資證明身分之證件，且衣物單薄，經詢問身分也未能獲得任何回應。

為保護其安全，警方將該男子載至派出所休息，並提供紙筆給男子，費了一番功夫終於讓男子寫下自己的姓名，查證確認其身分住居，隨後護送他回家；其胞弟表是林男無法言語，但能稍微了解他人表意，這已不是他第一次自行離家，相當感謝警方熱心協助；警方提醒家屬應注意其生活起居，如需協助可撥打110報案。

▲慢飛天使於中興新村走失，中興分局暖警協助他重回家人懷抱。（圖／記者高堂堯翻攝）

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