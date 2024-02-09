6歲慢飛天使走失險衝馬路釀禍　南投醫院籲家長把握早療黃金時間

▲慢飛天使於中興新村走失，中興分局暖警協助他重回家人懷抱。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市中興新村日前發生6歲「慢飛天使」與家人走失，因無法與他人言語溝通，險些自己橫越馬路釀成車禍的情形；衛福部南投醫院復健科主任周建文指出，現今嬰兒出生率逐年下降，但孩子成長只有一次，所以發展遲緩與早期療育漸成重要議題，只要掌握黃金療育時間，還是有機會趕上同齡孩童。

南投醫院表示，政府利用整合性醫療、復健及特教等協助，以減輕學齡前兒童的發展遲緩現象，據衛福部資料，2022年發展遲緩兒童早期療育服務人數約2萬人；該院在認知、語言、動作、人際互動或情緒發展等各領域的治療師，皆各自發揮專業領域來為孩子們進行療育。

3歲多的誠誠（化名）平時都給阿嬤帶，家人之前就發現他講話不清楚，覺得「臭乳呆」很可愛，不過經幼兒園老師反映他有過動跡象後，其母便帶往醫院評估，才發現誠誠的精細動作、感覺統合、構音部分等能力較落後，在醫師建議下接受療育，明顯進步。

物理治療師楊育菱表示，對遲緩兒來說一個簡單的動作、一句簡單的話，都需經多次反覆練習，早期療育就是經由專業協助，依據孩子個別狀況安排治療計畫來加速進程；越來越多家長開始重視早期療育，楊育菱針對物理治療、職能治療及語言治療進行說明：

物理治療：評估兒童肌肉骨骼，強化大肌肉群、增加肌肉肌耐力、動作控制能力與日常生活評估狀況，粗大動作的控制和四肢協調；兒童物理治療師在早療團隊裡，扮演相當重要的角色。此外，兒童的心肺功能，透過遊戲與活動設計，增進孩子的體能。

職能治療：增進身體的協調訓練、精細動作拆解、視知覺刺激與訓練，教給兒童生活方面的自理功能。從盥洗、進食、穿脫衣物，到在學校的課堂學習、與同學的人際互動、甚至是休閒娛樂，生活大小事無所不包；職能治療師會針對這些活動進行分析，並轉化成訓練動作協調、手功能、視知覺、注意力、記憶力、社會互動能力等的遊戲，讓兒童逐步類化，應用所需於日常生活當中。

語言治療：在幫助兒童溝通，理解符號與語言，協助兒童發音、理解內容，建構孩子跟外界的聯絡橋樑，兒童對聲音的反應、詞彙與句子的組成、口部肌肉的動作、說話的節律與流暢性、音量與音調等；南投醫院也規畫專屬兒童的復健治療環境，並呼籲家長把握黃金時間讓孩子接受早療，同時陪伴、引導及練習。