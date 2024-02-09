正妹斜槓「商界跨足藝術圈」 東大高材生開畫廊進軍全球藝術市場

▲涵畫廊CEO陳子涵從商界跨足藝術圈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

從商界跨足藝術圈的陳子涵，頂著日本東京大學的光環，在耶穌基督的感召下成立「台灣涵畫廊」，深耕台灣當代藝術，以提升高雄藝術文化為職志，也以從事術相關產業為榮，希望對這片土地有所貢獻，並進一步與國際藝壇交流，邁向全球藝術市場。

涵畫廊CEO陳子涵出身屏東的企業家族，負笈東瀛先就讀語文學校，再留學日本最高學府東京大學攻讀經濟學系，回國後擔任日本著名企業秘書，再經管理部、營業部歷練，派到台灣負責服務日商，是公司非常倚重的貿易專才。

篤信基督教的她，萬萬沒有想到人生的下半場會和藝術結緣，這一切都是偶然，彷彿是上帝給她的使命，成立涵畫廊的初衷，是以販賣耶穌基督的文創商品為主軸，因緣際會結識國際策展人陳美芬後，開始展出純藝術作品，目前推出〈墨見白〉阿卜極書寫個展，未來將極力邀請德國與日本藝術家前來舉辦展覽，致力國際藝術交流工作。

▲涵畫廊CEO陳子涵從商界跨足藝術圈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳子涵表示，成立畫廊是冥冥中上帝賦予的一種責任，要透過她成就某些事情，就像聖經中耶穌說過的「我期待在這一片土地生長的人們，對這片土地有貢獻，讓住在這片土地上的人們有所成長」，她希望涵畫廊成為改變高雄藝術人文環境的一家畫廊。

她說，畫廊就像一座橋，是讓藝術家走渡的橋，橋的個性取決於畫廊主人，涵畫廊的橋建立在相互尊重、相互敬愛的基礎上，通過這座橋，從台灣到世界、從世界到台灣，培育以世界為舞台的藝術家，並為他領搭建通往未來的橋樑。

後疫情時代，人類如何思考與面對21世紀生活的變遷，反思生命價值與本質，關懷大自然生態，陳子涵深刻體會藝術的素養與涵養，可以滲透到心靈的無限深邃裡，期許涵畫廊肩負這一份使命，深耕高雄文化，成為高雄在地人的傳奇，讓更多台灣藝術家在世界發光發熱。

台灣涵畫廊展出具有未來性的世界級當代藝術家作品，非一般藝術品，採預約制，由陳子涵親自導覽，作品也是不二價，涵畫廊與德國藝術界擁有友好關係，並獲得德國交流協會傾力相挺，去年參展蘇黎世國際世貿展覽中心的〈完美藝境〉瑞士國際藝博會，接下來也會相繼引進德國與日本大師級藝術家作品到台灣涵畫廊展出，一步步開拓國際市場。