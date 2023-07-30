拳擊高材生QA超驚人！認識「蔣家戰神」自律時間表被粉絲大讚

▲拳擊小潘最新QA透露職業及時間分配表，讓粉絲驚嘆太強。（圖／翻攝拳擊小潘IG、YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《拳上 The Cage》賽事日前創造流量話題中心，YouTuber「尼克星拳擊」的爭議也讓一名YouTuber「拳擊小潘」爆紅。拳擊小潘上船最新QA影片，除了透露本職是金融業自營商操盤手，每天過著自律生活，還透過拳擊認識蔣友青，「他應該是蔣家戰鬥力最強的」。

拳擊小潘29日上傳最新5萬QA影片，他表示，因為他喜歡打架才開始練拳，後來遇到許多強者，就會發現不可以太囂張，EQ也跟著提高，做事也不會衝動，認為拳擊是很好的運動；此外，他不是全職拳擊手，工作是金融業的自營商操盤手。

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拳擊小潘表示，他每天早上6點起床訓練技術到8點，8點到11點剪片，11點到12點30分進行體能訓練，並於下午2點去上班，直到晚上11點下班，坐捷運到家約12點。「到家就馬上睡覺，這樣才能隔天早上6點繼續訓練」。同時，小潘的妻子也說，「小潘真的是我看過最會最會利用時間的人」。

▲▼拳擊小潘與蔣友青透過拳擊成為好友。（圖／翻攝拳擊小潘IG、YouTube）



此外，「蔣家第四代」蔣友青因時常出現在拳擊小潘的影片中，因此有網友詢問「想問跟蔣友青怎麼認識的，他好有趣」。對此，小潘表示，他跟蔣友青的透過打拳認識，發現對方實力強又有熱情而結為好友，還組了一個「北伐軍團」到處征戰拳擊賽事，「他應該是蔣家戰鬥力最強的，蔣家戰神」。

網友看完紛紛留言，「時間管理大師，很佩服你的毅力跟熱情」、「小潘太扯了吧…一天訓練這麼久，又有工作又有家庭，竟然頻道還完全自己管理，好恐怖」、「看了小潘的幾部影片之後，發現他真的是一位很謙虛和很有禮貌的人」、「看完覺得小潘真的超強，高學歷又高戰鬥力，老婆又漂亮，人生勝利組」。

據了解，拳擊小潘身高182公分，考上台大電機系後，大三突然想考台大財金所就立刻報考，並在還沒放榜前就自行宣布錄取，最後順利考上；另外，拳擊小潘從大三開始打拳擊，接著進入全國運動會台北代表隊、2019亞錦賽國家代表隊等，又奪得全國總統盃拳擊錦標賽冠軍。