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講出「台灣學生的心酸」　台大生淚嘆：很諷刺！萬人爆共鳴

▲▼學生，讀書，升學，考試，念書，課業。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

受到儒家文化深根柢固的影響，大多學生從小被灌輸「萬般皆下品唯有讀書高」的觀念。一名台大生坦言，活了18年，除了讀書考試什麼都不會，直到進入大學，接受到許多思想刺激才恍然大悟，原來人生還有更多有意義的事。

律師呂秋遠在臉書分享，該名台大學生家境不好，但在升學的道路上成績都算不錯，他回憶起幾年前的某個凌晨，當時距離學測不到幾周，他在書房念書到凌晨3點多，沒想到母親突然醒來，發現他還沒睡後，便不太高興地走進書房，嘮叨了幾句並將檯燈關掉。

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當下他並沒有回應，只是默默把燈打開，表示想讀完這個章節，於是又被媽媽念了幾句，這時他的眼淚奪眶而出，邊哭邊笑著說「從出生到現在18年，我除了讀書考試以外什麼都不會，你現在叫我不要念書，怎麼不乾脆叫我去死一死？」

這番話有點諷刺又像在自嘲，而母親聞言沉默地看著他，那是他第一次看到媽媽如此錯愕的表情，他直言，「我想很多人從小就被教導：要好好念書、找好工作、做個有用的人，但很少有人會注意到，這種教育方式漸漸塑型孩子的價值觀。像我那時候一樣，那時候我真的不敢想像自己考不好的話，往後的人生會有多悲慘。

▲▼國中教育會考今起一連舉行兩天，今年超過19萬人報考。（圖／教育部提供）

▲許多人從小只會念書考試。示意圖，與本文無關。（圖／教育部提供）

台大生也強調，上大學之後，有了更多的思想刺激，讓他知道人生還有很多有意義的事，「但我希望這個故事可以提醒到一些需要的人。」

對此，呂秋遠心有戚戚焉，感嘆「我就是在爸媽什麼都不懂，只知道要讓孩子拿高分的環境下長大的。」同時，他也一直記得父親曾說過的兩句話，分別是「我們家沒人近視，你要是近視，我不會讓你去配眼鏡，你就讓眼睛瞎掉好了」、「你要是沒考上公立學校，你就去當工人，你沒救了」。

呂秋遠表示，第二句話充滿階級歧視，逼迫他不斷往高學歷前進，「從建國中學、政治大學、台灣大學、碩士、博士等等，我就在考試的路上一路過關斬將，但是為了什麼，沒人告訴我。或許是爸爸的學歷不高，他認為就是這個問題，讓他無法升遷。窮人要翻身，就是要靠學歷，不是嗎？」

他坦言，這當中哪有這麼簡單，「那是因為我運氣好，所以一路上求學都很順利；而順利當中，我又付出了多少代價？我要是運氣不好被霸凌，或對念書就是沒天分呢？如果我只有這條路可以選擇，不會唸書，我就完了，我還能做什麼？」

▲▼國中教育會考今起一連舉行兩天，今年超過19萬人報考。（圖／教育部提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／教育部提供）

呂秋遠不禁想問，「這些傷痕是因為我很會念書，所以還有機會說出來，但如果我不喜歡念書呢？我不敢想像這個社會、老師、父母會怎麼歧視我，所以我認真的考取好分數、進了好學校，享受著不會念書的人為我提供的服務，忘記這世界其實有好多不同的價值可以追尋，而且一樣可以讓自己過得很好。」

最後，呂秋遠引述了一段話，「希望不要讓您的孩子，每一次填下答案卷，都覺得那是人生的孤注一擲。」同時，他也向廣大家長喊話，「希望成為大人以後的我們，都能記得如何對待我們的孩子。」

文章狂吸超過1.4萬人按讚，大票網友紛紛回應，「我懂，被成績壓著長大的；當媽媽之後，我不複製曾經被給的壓力（被給的情緒）在小孩身上。」、「現在很多小孩都被塑造成考試機器，生活白癡」、「我也這樣走過來的，七年級生的年代，家長賺錢希望我們念好書，出人頭地」、「18歲就醒了，讚！人生有很多事可以做」、「最後一段很棒！讓我們現在面對即將要升上國中的女兒，有一些新的思考方向」。

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