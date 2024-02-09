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哥哥「娶了弟弟老婆」！她曝亂倫內幕：生完孩才離婚

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲男友床上驚見有弟媳的衣服。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「十年前相親的對象，去年娶了他的弟媳婦。」一名女網友表示，10年前有一位論及婚嫁的男友，結果原PO常在房間看到弟媳衣著與用品出沒，氣得她在訂婚前2周果斷分手，直到最近聽熟人聊起，這位無緣男友結婚了，而結婚對象竟是弟媳，「聽說弟媳先懷孕生了孩子，過了幾年弟弟才願意離婚！」

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》分享八點檔灑狗血戲碼，男主角是她10年前的相親對象，35歲電腦工程師、不菸不酒，個性也非常好，而原PO當年就感到困惑，「這麼好的男生怎麼會到35歲還單身？」

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交往半年後，小倆口已論及婚嫁，原PO主動想去拜訪未來公婆，「這是我第一次踏進他們家，父母客氣，家境不錯」，唯獨男友弟弟在北部工作不常回來，而弟媳帶兩位孩子同住屋簷下。

當天走進男友房間時，原PO發現尿布與玩具，男友解釋是因為孩子會進來玩，當時不疑有他，後來要聊訂婚細節，原PO常跑男友家裡，「竟然在房間棉被底下看見女生的衣服。」原PO篤定直呼，衣著絕不對不是婆婆的風格，男友又解釋，是弟媳來收拾房間，或許不小心掉這在裡的。

未來婆婆知情後，也急著向原PO解釋，男友與弟媳是同班同學，從以前就很有話聊，常常在房間聊天也沒什麼。一番話瞬間觸動原PO敏感神經，果真發現男友與弟媳有不尋常關係，「這一解釋更慘，我直覺有問題，果然在訂婚前兩周，在浴室發現女用洗面乳跟化妝品。」

原PO說，當年不知哪來的勇氣，就憑著直覺告訴自己不能嫁，果斷翻臉之外，也拒絕和男友溝通，就連爸媽怎麼勸說也沒用，「我寧願損失餐廳跟婚攝費用，也不願意賭上我的婚姻！」

轉眼多年過去，原PO從介紹阿姨口中得知，「那個無緣的未婚夫，竟然真的娶了他的弟媳」，真相更是綠慘了，「聽說弟媳先懷孕生了孩子，過了幾年弟弟才願意離婚！」

原PO慶幸直呼，當年怒甩前男友後，透過相親認識現在的老公，目前育有2孩過得很幸福。最後，原PO也直呼，「當初就是敢放下，現在才能有幸福的家庭，真希望所有的姊妹都能勇敢一點，幸福要靠自己去爭取。」

文章曝光後，網友驚呆之餘，也好奇反問「那二個孩子是誰的，前男友？還是前男友弟弟的？」原PO說內心也有同樣的疑惑，「但我沒問，他們家醜也不會都透露出來！」

其他網友咋舌回應，「誇張的哥哥，可憐的弟弟」、「真的很八點檔」、「好可怕，還好你發現得早」、「好恐怖」、「上輩燒好香，這輩好決定」、「這樣以後他弟要怎麼面對他們兩個人啊」、「弟弟一次被爸媽、哥、老婆背叛，他好可憐啊，是不是不是親生的」、「我相信，女方（弟媳）是有意讓你發現的。而且男方家人有意騙婚」、「感覺就是弟媳故意留下證據讓你發現」、「近乎亂倫的劇碼真實上演，若不是樓主透露，真的難以相信居然真實存在」。

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