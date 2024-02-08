習近平拜年堅決反對台獨　評2023年「風景這邊獨好」

▲中共中央國務院春節團拜會。（圖／新華社）



記者許力方／台北報導

中共中央國務院今天舉行春節團拜會，主席習近平步入大廳揮手致意，全場響起熱烈掌聲，並發表「拜年」講話。習近平細數過去一年的政績，放眼全球仍是「風景這邊獨好」，他積極支持香港、澳門更好融入國家發展局，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益，紮實推進中國特色大國外交。

中共中央、國務院8日上午在人民大會堂舉行2024年春節團拜會，習近平發表講話向兩岸三地拜年。習近平強調，即將過去的癸卯兔年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，推動經濟恢復發展，經濟總量超過126萬億元，糧食總產再創新高，就業、物價整體平穩，放眼全球仍是「風景這邊獨好」。

習近平指出，堅持人民至上，著力保障和改善民生，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，用心用情解決人民群眾急難愁盼問題，全力以赴應對自然災害和推動災後恢復建設，社會大局保持穩定。並且積極支持香港、澳門更好融入國家發展局，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益。紮實推進中國特色大國外交，為變亂交織的世界增添確定性和正能量，展現了推動建構人類命運共同體的責任擔當。

習近平強調，2024年是新中國成立75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，要堅持穩中求進工作總基調，進一步全面深化改革，著力破解深層體制機制障礙與結構性矛盾，充分激發全社會創業創新創造活力。龍是中華民族的圖騰，甲辰龍年，希望全國人民振奮龍馬精神，以龍騰虎躍、魚躍龍門的幹勁闖勁，開拓創新、拼搏奉獻，共同書寫中國式現代化建設新篇章。