北京承認塔利班政權　習近平接受阿富汗大使國書





▲北京承認塔利班政府。（圖／翻攝自X／@europecentrral）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，大陸國家主席習近平1月30日接受阿富汗等42個國家大使遞交的國書。此舉被外界解讀為實質承認塔利班臨時政府，創下全球首例。不過，大陸外交部發言人汪文斌1月31日僅稱，「這是正常的外交安排，中方希望和阿富汗保持外交關係和各領域交流合作。」

報導稱，在北京人民大會堂前，習近平分別接受使節們遞交國書，並和他們一一合影。其中，包括塔利班任命的阿富汗大使卡里米（Bilal Karimi）。

據《美國之音》引述塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）1月30日在社群媒體X上發文稱，「中國已意識到世界其他國家沒有意識到的東西。」穆賈希德說，「我們不處於單極世界中。」他呼籲俄羅斯、伊朗和其他國家採取類似步驟，提升與喀布爾的雙邊外交關係。

阿富汗前政府駐阿聯酋大使賈維德·艾哈邁德（Javid Ahmad）認為這是中國的承認行為。他說，「因為除非他們承認政府，否則國家元首不會接受大使的國書。」

不過，大陸外交部31日回應相關詢問時沒有正面回答，汪文斌說，中方接受阿富汗臨時政府派遣新任駐華大使，並向中國國家領導人遞交國書正本，這是正常的外交安排。中方希望國際社會加強和阿富汗臨時政府的接觸交流，鼓勵其積極回應國際社會關切，共同幫助阿富汗推進重建發展，支持阿方打擊暴恐勢力，為地區和平穩定與繁榮作出積極貢獻。

報導稱，塔利班2021年8月重新掌權以來，穩步建立對阿富汗外交使團的控制，尤其在鄰國。塔利班目前接管至少在14個國家的大使館，包括巴基斯坦、烏茲別克和土庫曼。俄羅斯、中國和伊朗等一些國家保持他們在喀布爾的使館。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫上周說，莫斯科還未承認塔利班政權，因為政治和人權的考慮，「我們與聯合國其他成員國一樣不正式承認塔利班。」

聯合國安理會上月授權秘書長任命一名阿富汗問題特別代表，協助國際社會和塔利班當局接觸，但塔利班官員拒絕新代表的任命，表示聯合國應該停止把阿富汗當作國際社會的另類對待。