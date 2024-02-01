習近平主持政治局會議　肯定習思想主題教育成果

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社

中共總書記習近平1月31日主持中央政治局會議，對於自己發動的全黨學習貫徹「習思想」主題教育表示肯定，稱取得明顯成效。會議並讚許政治局常委蔡奇負責的中央書記處「積極主動作為」。

新華社報導，會議對2022年10月中共20大以來全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組和中央書記處的工作給予充分肯定，同意其對2024年的工作安排。

會議認為，上述5家黨組為推動經濟發展、保持社會穩定作出了積極貢獻。中央書記處在中央政治局和政治局常委會領導下，積極主動作為，在推動黨中央決策部署落實、加強黨內法規制度建設、指導群團建設和改革等方面做了大量有效工作。

會議稱，2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨中央集中統一領導這個「最高政治原則」，緊緊圍繞推進中國式現代化這個「最大的政治」，持續抓好黨的20大戰略部署的貫徹落實。

會議並稱，要深化改革開放，確保中央經濟工作會議確定的重點任務落地落實，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。要統籌「高質量發展和高水平安全」，堅持底線思維，「增強鬥爭意識，提高鬥爭本領」。認真履行全面從嚴治黨主體責任等。

對於「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育」的推動，會議指其達到預期目的，取得明顯成效。會議並強調要持續加強「理論武裝」，持續推動解決問題；要持續改進作風；更好「將主題教育成果轉化為推動高質量發展的成效」。各級黨委要把鞏固拓展主題教育成果作為「重大政治任務」。

2023年3月底召開的中央政治局會議，決定從當年4月開始，全黨自上而下分兩批展開學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育。總要求是「學思想、強黨性、重實踐、建新功」，使全黨保持統一的思想及強大的戰鬥力。