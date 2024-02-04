　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸發布中央一號文件　運用「千萬工程經驗」推進鄉村振興

▲▼河北張家口老人、農村 。（圖／CFP）

▲河北張家口農村一名老人坐在大門前 。（圖／CFP）

文 ／中央社

2024年中共中央一號文件今天公布，要求學習運用中共總書記習近平2003年主政浙江提出的「千萬工程」經驗，以「確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧」為底線，推進鄉村全面振興。

中國官媒新華社3日下午授權發布，中共18大以來第12個指導「三農」工作的中央一號文件，宣稱提出有力有效推進鄉村全面振興「路線圖」。

這份題為「中共中央 國務院關於學習運用『千村示範、萬村整治』工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見」，全文共六個部分，包括：確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧、提升鄉村產業發展水準、提升鄉村建設水準、提升鄉村治理水準、加強黨對「三農」工作的全面領導。

「千村示範、萬村整治工程」簡稱為「千萬工程」，是習近平2003年主政浙江時啟動的，目標是花5年時間，從全省4萬個村莊中選擇1萬個左右的行政村進行全面整治，把其中1000個左右的中心村建成全面小康示範村。現在已躍為中共推動農業、農村、農民「三農」工作的聖經。

中共中央一號文件稱，要學習運用「千萬工程」蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程「三農」工作的總抓手，堅持以人民為中心的發展思想，完整、準確、全面貫徹新發展理念，因地制宜、分類施策，循序漸進、久久為功，「集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事」，不斷取得實質性進展、階段性成果。

文件提出，以「確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧」為底線，以提升鄉村產業發展水準、提升鄉村建設水準、提升鄉村治理水準為重點，強化科技和改革雙輪驅動，「強化農民增收舉措，打好鄉村全面振興漂亮仗」。

報導引述中央農村工作領導小組辦公室有關負責人稱，要全面貫徹落實黨的20大和20屆二中全會精神，深入貫徹落實習近平關於「三農」工作的重要論述，錨定「建設農業強國」目標，真抓實幹做好2024年重點工作，不折不扣完成好既定目標任務，推動鄉村全面振興不斷取得新進展。

中共中央一號文件是中共中央每年發布的第一份文件，2004年至2024年連續21年以「三農」為主題。

ET快訊
韓國瑜、柯建銘「髮密照」曝光！　遭笑歲月是把剃頭刀
親戚狂問「1個月賺多少？」 小鐘神回2句　千人朝聖筆記
台中派出所長中彈亡　曾清槍走火...手機送鑑識解密
詭！日琵琶湖女落水　卻撈出2男屍
癌症驟逝一天復活！　印度32歲女星被罵爆
濱江街飆車族蛇行競速！　他落單慘被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸逾1／3小微企業「金融不健康」　影響1.8億人就業

陸發布中央一號文件　運用「千萬工程經驗」推進鄉村振興

最強雨雪襲捲大陸中東部！河南體育館爆坍塌　高速擁堵10公里

乾女兒騙投資　8旬嬤「房子存款全沒了」蝸居農舍結局曝

看10分鐘煙火罹罕見肺炎　機率只有10萬分之0.23　醫曝：被嗆出病

陸股民湧入美國大使館微博　拜託「出手救陸股」留言衝破6萬條！

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎　醫驚：怎麼吃得下去

採訪「海外被通緝港人」是否違23條？ 　港府：看有無教唆

網購河豚毒死34歲妻！　陸官員被「執行死刑」：結婚時就想殺了

共軍9將領被罷全國人大代表　官方：涉嚴重違紀違法

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

陸逾1／3小微企業「金融不健康」　影響1.8億人就業

陸發布中央一號文件　運用「千萬工程經驗」推進鄉村振興

最強雨雪襲捲大陸中東部！河南體育館爆坍塌　高速擁堵10公里

乾女兒騙投資　8旬嬤「房子存款全沒了」蝸居農舍結局曝

看10分鐘煙火罹罕見肺炎　機率只有10萬分之0.23　醫曝：被嗆出病

陸股民湧入美國大使館微博　拜託「出手救陸股」留言衝破6萬條！

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎　醫驚：怎麼吃得下去

採訪「海外被通緝港人」是否違23條？ 　港府：看有無教唆

網購河豚毒死34歲妻！　陸官員被「執行死刑」：結婚時就想殺了

共軍9將領被罷全國人大代表　官方：涉嚴重違紀違法

停車資訊不斷更新　台南安平燈會賞燈變好停

羅智強要提修法端正選風　不讓「盜圖苗」事件再發生

西螺福興宮「送神封籤」　名師現場揮毫太平媽祖祝福春聯贈香客

台灣燈會安平燈區首日交通順暢　4日起縮小管制時間與範圍

前幕僚建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

台積電下車潮！封關前股東戶數連4周衰退　今年來少逾10萬戶

婆婆討紅包「要給3成年終獎金」　媳婦愣：南部有這習俗？

居酒屋寫「OO吃到飽」別進去！日籍部落客列「避雷7條件」曝內幕

鹹蛋黃雞薯條超罪惡！　速食店最新「鹹蛋黃系列」全門市開吃了

算好時機來報春　水道老建築、波斯菊、油菜花成台南打卡熱點

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

大陸熱門新聞

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

花3千萬港幣買國產電動巴士「5年內全報銷」 公開招標拆毀或出口

乾女兒騙投資　8旬嬤房子存款全沒了

籃球「怪怪的」　他大喊「快跑」就爆炸了

本命年之喜！00年女孩刮刮樂中221萬元

看10分鐘煙火罹罕見肺炎　機率只有10萬分之0.23

網購河豚毒死妻！陸官員被執行死刑

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

陸「弒母案」主嫌執行死刑 律師安排會見被告知：不用來了

陸股民湧入美國大使館微博　求出手救市

為何都在春節前執行死刑？律師揭原因

抗議文言文被砍　北一女師登上陸官媒

陸失蹤女主播　被製成女屍標本？

山東醫院欠薪8個月！院長絕食表歉意

更多熱門

相關新聞

「田間大怪獸」邊走邊噴　有效改善農業缺工　

「田間大怪獸」邊走邊噴　有效改善農業缺工　

彰化縣是農業大縣，為解決農業缺工、禽畜糞去化等問題，縣政府今天在花壇鄉農田舉辦田間示範觀摩，邀請農業資材業者出動被喻為「大怪獸」的自走式肥料撒布搬運車，代人力施肥，1公頃最快20分鐘完成，不僅提升農業機械化，同時兼顧環保與農業生態，一舉數得。

北京承認塔利班政權　習近平接受阿富汗大使國書

北京承認塔利班政權　習近平接受阿富汗大使國書

習近平主持政治局會議　肯定習思想主題教育成果

習近平主持政治局會議　肯定習思想主題教育成果

白宮國安顧問：拜登與習近平「很快」將接通熱線

白宮國安顧問：拜登與習近平「很快」將接通熱線

陸取消M503航線飛行偏置　綠：片面破壞現狀

陸取消M503航線飛行偏置　綠：片面破壞現狀

關鍵字：

中共一號文件鄉村振興農業習近平

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面