獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎　柯旻豪遭押當庭落淚

▲體壇、演藝圈中不少名人今年要在牢中迎龍年。（合成圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

今(8日)小年夜是農曆春節連假首日，民眾已經紛紛準備返鄉過年吃團圓飯，但仍有不少名人團圓夢碎，只能蹲在牢中過年。體壇SBL日前爆出裕隆球隊球員集體打假球簽賭案，士檢偵結後起訴15人，但全案僅有MVP球星柯旻豪遭押，確定得在看守所吃年夜飯；此外在獄中迎接龍年的名人還有淫魔富少李宗瑞、名導鈕承澤、家暴犯林秉樞、以及教唆小弟開槍的直播主連千毅。

裕隆隊去年11月爆出假球簽賭案，成為台灣籃壇大醜聞，士檢日前偵結後共起訴15人，其中有10人就是裕隆隊球員；而在遭起訴的15人中，球星柯旻豪因更改說詞，成為全案唯一遭羈押的人。先前召開羈押庭時，柯旻豪一度打悲情牌認錯，自爆失業、太太流產，懇求法官給他機會重來，讓他能回家過年、照顧老婆，「讓我跟家人說對不起」。但法官考量後，仍裁定續押，並禁止接近通信，確定團圓夢碎，柯旻豪聽完後當庭落淚。

▲裕隆MVP球星柯旻豪確定遭羈押時當庭落淚。（圖／記者黃宥寧攝）

而「淫魔富少」李宗瑞偷拍不雅片、撿屍性侵多人鬧得沸沸揚揚，遭依強制性交罪判刑29年10月定讞，自2014年10月起在台北監獄服刑至今，今年也一樣在牢中過年。據悉，李宗瑞服刑表現正常，但距離申請假釋門檻還有許多年；李宗瑞2022年元宵花燈時獲得台北燈會的「燈王」、2023年也獲得台灣燈會佳作，今年龍年花燈若沒有意外，也能看到「被女人耽誤的花燈高手」李宗瑞再度一展長才。

▲李宗瑞與舍友合作，2022年作品獲得台北燈會「燈王」佳績，遭網友揶揄是「被女人耽誤的花燈高手」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

知名國片導演「豆導」鈕承澤因強制性交遭判刑4年定讞，2021年11月底至花蓮監獄服刑，雖然刑期過半達假釋門檻，並於2023年12月首度申請假釋，看似龍年團圓有望，但矯正署審查後，認為豆導還需要「繼續考核」，因此駁回假釋申請，豆導確定將在獄中度過第3個農曆年。

▲鈕承澤今年首度申請假釋，但遭矯正署駁回，確定在獄中過年。（資料照／記者王兆麟翻攝）

曾爆打前立委高嘉瑜的家暴犯林秉樞遭依8項罪名判刑2年10月，原本其中2年2月得易科罰金，但檢方考量林家暴前科累累，因此不准易科罰金。林秉樞2023年10月關押至今，還傳出與舍友互動不睦，因不滿打呼聲太大而夜夜掀開舍友棉被，因此逼得對方翻供認罪；而今年也是林秉樞第一次在獄中過年。

▲林秉樞家暴前科累累，入監服刑後今年首度在獄中過年。（圖／記者吳銘峯攝）

網紅直播主連千毅因涉嫌教唆小弟開槍恐嚇，遭判刑7年定讞，並於2023年8月父親節當天入監，還高調搭勞斯萊斯到新北檢報到，並自曝買了10多本書要趁服刑期間好好「進修」。據悉，連千毅入監後表現穩定良好，遵守作息要求，每晚準時9點熄燈就寢；原本連千毅在服刑後還一度以「未收到判決影響救濟權利」為由聲請再審，遭駁回後又提起抗告，但日前遭最高法院駁回確定，將在牢中迎龍年。

▲連千毅在去年父親節當天報到，還高調搭豪車抵新北檢。（圖／記者陳以昇攝）