　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎　柯旻豪遭押當庭落淚

▲▼ 。（合成圖／資料照）

▲體壇、演藝圈中不少名人今年要在牢中迎龍年。（合成圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

今(8日)小年夜是農曆春節連假首日，民眾已經紛紛準備返鄉過年吃團圓飯，但仍有不少名人團圓夢碎，只能蹲在牢中過年。體壇SBL日前爆出裕隆球隊球員集體打假球簽賭案，士檢偵結後起訴15人，但全案僅有MVP球星柯旻豪遭押，確定得在看守所吃年夜飯；此外在獄中迎接龍年的名人還有淫魔富少李宗瑞、名導鈕承澤、家暴犯林秉樞、以及教唆小弟開槍的直播主連千毅。

裕隆隊去年11月爆出假球簽賭案，成為台灣籃壇大醜聞，士檢日前偵結後共起訴15人，其中有10人就是裕隆隊球員；而在遭起訴的15人中，球星柯旻豪因更改說詞，成為全案唯一遭羈押的人。先前召開羈押庭時，柯旻豪一度打悲情牌認錯，自爆失業、太太流產，懇求法官給他機會重來，讓他能回家過年、照顧老婆，「讓我跟家人說對不起」。但法官考量後，仍裁定續押，並禁止接近通信，確定團圓夢碎，柯旻豪聽完後當庭落淚。

▲▼ 柯旻豪 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲裕隆MVP球星柯旻豪確定遭羈押時當庭落淚。（圖／記者黃宥寧攝）

而「淫魔富少」李宗瑞偷拍不雅片、撿屍性侵多人鬧得沸沸揚揚，遭依強制性交罪判刑29年10月定讞，自2014年10月起在台北監獄服刑至今，今年也一樣在牢中過年。據悉，李宗瑞服刑表現正常，但距離申請假釋門檻還有許多年；李宗瑞2022年元宵花燈時獲得台北燈會的「燈王」、2023年也獲得台灣燈會佳作，今年龍年花燈若沒有意外，也能看到「被女人耽誤的花燈高手」李宗瑞再度一展長才。

▲2022台北燈會花燈作品，台北監獄參加社會大眾組「祥虎獻瑞慶元宵」獲得特優作品，其中作者驚見是錢性侵案富少李宗瑞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲李宗瑞與舍友合作，2022年作品獲得台北燈會「燈王」佳績，遭網友揶揄是「被女人耽誤的花燈高手」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

知名國片導演「豆導」鈕承澤因強制性交遭判刑4年定讞，2021年11月底至花蓮監獄服刑，雖然刑期過半達假釋門檻，並於2023年12月首度申請假釋，看似龍年團圓有望，但矯正署審查後，認為豆導還需要「繼續考核」，因此駁回假釋申請，豆導確定將在獄中度過第3個農曆年。

▲鈕承澤。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲鈕承澤今年首度申請假釋，但遭矯正署駁回，確定在獄中過年。（資料照／記者王兆麟翻攝）

曾爆打前立委高嘉瑜的家暴犯林秉樞遭依8項罪名判刑2年10月，原本其中2年2月得易科罰金，但檢方考量林家暴前科累累，因此不准易科罰金。林秉樞2023年10月關押至今，還傳出與舍友互動不睦，因不滿打呼聲太大而夜夜掀開舍友棉被，因此逼得對方翻供認罪；而今年也是林秉樞第一次在獄中過年。

▲▼林秉樞到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲林秉樞家暴前科累累，入監服刑後今年首度在獄中過年。（圖／記者吳銘峯攝）

網紅直播主連千毅因涉嫌教唆小弟開槍恐嚇，遭判刑7年定讞，並於2023年8月父親節當天入監，還高調搭勞斯萊斯到新北檢報到，並自曝買了10多本書要趁服刑期間好好「進修」。據悉，連千毅入監後表現穩定良好，遵守作息要求，每晚準時9點熄燈就寢；原本連千毅在服刑後還一度以「未收到判決影響救濟權利」為由聲請再審，遭駁回後又提起抗告，但日前遭最高法院駁回確定，將在牢中迎龍年。

▲連千毅1日入監服刑，透露早已調適好心情。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲連千毅在去年父親節當天報到，還高調搭豪車抵新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

ET快訊
台積電688解套有望？　 ADR飆創2年高點
5名人要在獄中過年！　他團圓夢碎當庭落淚
快訊／7縣市好冷！　低溫特報「10度↓」
快訊／嚴重車禍！　29歲騎士倒血泊死亡
掉地漏財！　過年紅包「14禁忌」一次看
台北市「最美櫻花」曝光！　竟然就在中正區
過年「8樣東西」一定要丟！　囤積破大財
情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　陸網崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南3歲女童遭撞死！「行人地獄」點燃全台怒火　父帶頭力推改革

冒雨外出訪友！桃園嬤駕車倒栽蔥「插進排水溝」　警即刻救援

彰化女紅燈左轉遭攔！慌喊「我只有保險套」露餡　警搜出4包大麻

上國道小心「人在滑天在看」！駕駛左手1舉動嚇壞全場

80票險勝挨告當選無效！恆春鎮長尤史經纏訟1年勝訴：會用心服務

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎　柯旻豪遭押當庭落淚

屏東父子提領300萬現金遭疑遇詐 　誤會了…里港警秒改護鈔

快訊／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　29歲騎士倒臥血泊「搶救不治」

防逃機制漏洞多　無罰則+不註銷護照「傻子才不跑」

台中十大高肇事路口出爐　西屯區車禍最多

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

《換乘3》書景「摸臉.坐大腿」愛身體接觸　惠媛看前任和她打鬧：有點討厭姐..

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

台南3歲女童遭撞死！「行人地獄」點燃全台怒火　父帶頭力推改革

冒雨外出訪友！桃園嬤駕車倒栽蔥「插進排水溝」　警即刻救援

彰化女紅燈左轉遭攔！慌喊「我只有保險套」露餡　警搜出4包大麻

上國道小心「人在滑天在看」！駕駛左手1舉動嚇壞全場

80票險勝挨告當選無效！恆春鎮長尤史經纏訟1年勝訴：會用心服務

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎　柯旻豪遭押當庭落淚

屏東父子提領300萬現金遭疑遇詐 　誤會了…里港警秒改護鈔

快訊／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　29歲騎士倒臥血泊「搶救不治」

防逃機制漏洞多　無罰則+不註銷護照「傻子才不跑」

台中十大高肇事路口出爐　西屯區車禍最多

台南3歲女童遭撞死！「行人地獄」點燃全台怒火　父帶頭力推改革

瘦肉精風波！王美花力挺台糖「不會砸招牌」：樂意整個被檢驗

走春送禮不怕踩到雷！守住「4大要點」送得超體面又能傳達滿滿心意

「MG多款車」今年見！台灣先推MG 4　國外有全新休旅、改款HS與ZS

冒雨外出訪友！桃園嬤駕車倒栽蔥「插進排水溝」　警即刻救援

專訪／翻唱中文歌爆紅！普羅「歌手路坎坷」遭反對：什麼都做過

台積電688解套有望？ADR飆124美元創2年高點　溢價達21%

台南六甲菜市場瓦斯外洩　南警即時封鎖指揮用路人改道

用量子模擬支持高溫超導機理假說　陸研究首確立配對贋能隙存在

彰化女紅燈左轉遭攔！慌喊「我只有保險套」露餡　警搜出4包大麻

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

小年夜死亡車禍！男騎士撞上併排貨車重創亡

獨／士林夜市3D萌虎傳被查封　真相曝

即／小年夜前　新北彩券行遭搶

三重母女雙屍案　新北繩索專長救護員難忘一幕

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

快訊／持刀行搶彩券行！蘆洲「雨衣大盜」今晨落網

聯結車駕駛吸毒後上路　西濱撞死2工人

重案回顧／台中雙桶屍！他瞞3年：我殺了2人

更多熱門

相關新聞

高雄春節9大景點　免費停車場一次看

高雄春節9大景點　免費停車場一次看

今年春節連假自今（8）日起至14日共計7天，為因應高雄各大景點湧現車潮，高市府交通局於春節期間協調開放旗津、美濃等9處熱門景點周邊共21處臨時停車空間，計725格車格，供民眾免費入場停放。

交長視察疏運　國道尖峰時段曝

交長視察疏運　國道尖峰時段曝

過年外送平台優惠一次看！漢堡披薩買1送1　輸入折扣碼滿199折50

過年外送平台優惠一次看！漢堡披薩買1送1　輸入折扣碼滿199折50

消防卡通貼紙春節參觀南消史料館打卡貼文即有

消防卡通貼紙春節參觀南消史料館打卡貼文即有

國道今早5路段最塞　避塞時段曝

國道今早5路段最塞　避塞時段曝

關鍵字：

名人牢籠團圓夢春節過年柯旻豪連千毅林秉樞鈕承澤李宗瑞

讀者迴響

熱門新聞

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

墾丁春節訂房最低不到5成　他查完價格嚇到

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

黃子佼公開道歉　孟耿如回應：勇敢面對

芝麻包貓咪「非常重」找到主人啦

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

「經典1節目」童年被逼著看　千人回憶殺

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面