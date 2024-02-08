赴陸旅遊團喊停惹怨　藍委轟「賴」皮起手式！損失是政府負責？

▲國民黨新科立委許宇甄。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法委員許宇甄表示，去年11月初，總統大選打得火熱，蔡英文政府宣布2024年3月1日解除禁止赴中國大陸旅遊禁令，還要觀光業者可以開始販售相關行程，卻在除夕前兩天（7日），交通部觀光署突然宣布停止招攬前往中國大陸的旅行團，許宇甄批，只因兩岸政治上的不愉快就朝令夕改令，影響觀光旅遊業數萬從業人員的生計，業者這些日子投入的籌備、廣告、宣傳，全部付諸流水，他們的損失蔡政府要負責嗎？

許宇甄指出，交通部觀光署昨天突然說「因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式」，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團。對業者生計影響如此巨大的政策禁令，事前居然都沒跟相關業者溝通，甚至連書面徵詢意見都沒有，這與行政院一直強調的所說的「公平共享」、「參與合作」、「開放透明」的核心精神完全違背，難道民進黨是因為總統選贏了，因此想怎麼幹就怎麼幹嗎？

許宇甄強調，蔡政府在過年前突然宣布停止招攬前往中國大陸的旅行團完全，宣布的時間點極為可議，沒有顧及應有的行政程序，更是將選舉承諾拋諸腦後、說話不算話，對觀光旅遊業大耍「賴」！難道這是總統當選人賴清德的兩岸政策起手式？還是蔡英文總統要留給賴當選人的政治地雷？

許宇甄說，無論是蔡政府或賴清德有什麽樣的政治想法，都不該拿觀光旅遊業者來開刀！人民的就業、生計不該成為政府的談判籌碼、操作手段，呼籲蔡政府懸崖勒馬、迷途知返，別讓觀光旅遊業數萬從業人員吃不下年夜飯。

