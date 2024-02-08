網紅主播「張美麗」被捕！曾靠辱罵母親爆紅　警批尋釁滋事

▲大陸網紅主播「張美麗」被捕。（圖／翻攝自光明網，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸網紅主播「張美麗」因在直播辱罵母親爆紅，成名後不僅吃「霸王餐」，還乘坐大眾交通工具不付錢等，引發不少民眾不滿，近日被當地警方逮捕。另外，5名參與雇傭該主播相關人員，也被依法行政處罰。

據陝西網警7日通報，榆林警方處置一起「網紅」尋釁滋事案件。主播「張美麗」（網名），因在直播過程中，辱罵自己母親後在網絡上快速走紅，她還在直播過程中裝瘋賣傻、利用網絡製造話題、隨意謾罵侮辱他人。

通報指出，隨著網紅身價的不斷提升，「張美麗」以綏德代言人自居，不僅吃「霸王餐」，還乘坐交通工具不給錢、強行打廣告、隨意辱罵他人，強拿硬要尋釁滋事。

▲「張美麗」的直播。

期間，榆林範圍內的部分網絡主播，為了達到漲粉帶貨斂財效果，雇傭「張美麗」直播、惡意挑逗其罵人，還與「張美麗」合拍低俗不雅影片等方式直播。

據通報，「張美麗」直播影片被多人轉載點擊觀看，相關直播錄屏和短影音瀏覽播放量達172.5萬。目前，「張美麗」帳號已被關停。

▲「張美麗」等人被捕。

當地警方批「張美麗」嚴重違背社會公序良俗、挑戰社會道德底線、擾亂公共秩序，社會影響極為惡劣，其行為已構成犯罪。

「張美麗」2日被綏德縣公安局以涉嫌尋釁滋事罪依法執行逮捕。另外，5名參與雇傭張美麗進行低俗直播相關人員被依法行政處罰。