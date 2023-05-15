男約吃飯要求AA制！妹子氣炸封鎖了　全場一看秒懂：這叫騙錢

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人講求平等，出門吃飯時會選擇AA制。但一名女網友抱怨，最近和網友約吃迴轉壽司，2人吃的盤數不一樣，但沒想到男方付錢時竟然要求AA制，還說「不用算這麼精」，讓她聽了相當傻眼，最後氣得將對方封鎖。不少人看到過程後，也直罵「這不是AA制，根本是騙錢了」。

原PO在Dcard發文透露，近日和已經聊了1個多月的網友出門，一起去吃迴轉壽司，她因為食量比較小，只吃了4盤壽司和茶碗蒸，大約220元，對方吃得比較多，最後整桌費用是1380元。由於結帳時男方跑去上廁所，因此她就先付錢，但沒想到對方聽到價錢後，竟然要求AA制只給了650元。

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原PO見狀傻眼表示，「不用AA吧？而且價格也不對，這樣我付700多元欸」，結果對方還說「不用算這麼精吼，等等我送妳回家補償妳」，她隨即回絕，「忽然覺得認識這種人很浪費生命，瞬間不想爭，只想趕快離開回家」。

她也透露，後續對方還想要繼續約出門，且一直道歉說「我不知道妳不想要AA，下次會多付一點」，但她不想和對方爭辯，隨即選擇封鎖，「有一種莫名不爽的感覺，遇到奇葩水逆感滿滿」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

文章曝光後，網友紛紛傻眼表示「以後別先去付錢，這種人真的很多」、「我覺得這個跑去上廁所意圖就很明顯了」、「這根本就是隨機找網友吃霸王餐，不是AA的問題」、「這叫騙錢了吧，哪來的AA啊，而且叫他先還錢啦，哪有這麼好佔便宜的」、「就算兩人各半，1380元每人也該出690元，他只付650？然後還敢說是AA？」「假AA，真佔便宜，還想再騙出來，好狠」、「太雷了吧，第一次遇到吃迴轉壽司還要AA的人」。