「康樂股長」王義川接掌政策會　賴清德給他這個任務

▲王義川出身自智庫，今年大選憑藉幽默、草根性語言爆紅，成為綠營最佳助選員。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年立委選舉「搶救王義川大兵」行動橫空出世，為民進黨逆風催出政黨票，選後立委候選人王義川被民進黨主席暨總統當選人賴清德延攬，出任民進黨政策會執行長一職。王義川接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，他當時當面詢問賴「政策會要幹嘛？」未料賴直言：「你覺得一個黨的政策會要幹嘛，你就幹嘛」，而他認為自己將會扮演轉譯者的角色，讓民眾「看得懂」政府在做什麼。

早在去年被提名為不分區立委候選人之前，王義川就憑藉幽默又有創意的風格，成為電視政論節目嘉賓。他擁有台大土木工程博士的高學歷，曾在台中市前市長林佳龍任內擔任交通局長，隨後也在與林關係緊密的台灣智庫擔任策略長一職，今年總統立委選舉期間，他是綠營最搶手的助選員和康樂股長，不僅在造勢場巧扮「乩童」斥退國民黨，選前自主發起全台大車掃極度受矚，一度出現「貪食蛇」熱潮。

對於接掌政策會執行長職務後，如何扮演黨機器與民意代表、行政機關之間的橋樑，王義川說，行政機關常在被民眾罵完之後，開記者會、發新聞稿或圖卡，但是內容常常讓人看不太懂，導致民怨一直累積，例如政府不斷宣傳台灣比日本好、比韓國好，但是基層卻感受不到，這是因為缺乏了「轉譯」這個環節，因此，未來政策會的工作，就是要將這些內容轉換成一般民眾看得懂的語言。

王義川以最近台糖瘦肉精事件為例說，2月2日台中市府公布台糖安心豚梅花肉「檢出瘦肉精（西布特羅）」，引發輿論譁然，但是第一時間台糖、經濟部的反應很慢，不斷發長文說明檢驗報告內容、驗了幾件，在外界看來，只會覺得是「兩邊吵來吵去」。

當時，王義川立刻透過內部社群示警，瘦肉精事件「跟蛋一樣在擴散中」，縱使行政部門貼出檢驗報告，可是民眾看不懂，就可能被輿論風向帶著走。他指出，真正要釐清的是「擴大檢測全數都未檢測出瘦肉精」這件事，只要把這個概念表達清楚就好，因此，直到2月6日台北市議員許淑華貼出一張議題圖卡，以大字強調「地方政府及SGS檢驗未檢出瘦肉精」，另外附上經濟部的檢驗報告，但佔比較小，才讓民眾「看得懂」、可以轉傳。

王義川坦言，他過去上政論節目時，偶爾會因「看不懂政府到底要我們講什麼」感到困擾，因為上政論得在很短的時間內了解事件來龍去脈，然後就講了，根本沒有時間看5、6頁QA，雖然政策會針對各項議題，都會準備很豐富的QA及資料，但這比較適合給新聞媒體撰寫深度報導時參考，政策會真正要做的事情，是濃縮這些資料後，給黨籍民意代表、支持者一個很簡單的「事實」及「數字」。

至於農曆年間要做什麼呢？王義川透露，最近國民黨立法院黨團提出「5大改革」主張，包括重新恢復設立司法特偵組、推動國會「調查權和聽證權」、制定「國會藐視罪」等改革法案，他也給民進黨新境界智庫的學者們「出寒假作業」，請大家過年期間去研究，年後將會彙整成一套有知識基礎的論述，提供給黨籍立委，讓政策攻防更有憑有據，同時清楚易懂。