王義川緊咬賀瓏！沈富雄認「太過分了」：這對民進黨是有傷的

▲賀瓏、王義川。（圖／翻攝自YouTube／STR Network、資料照）

記者閔文昱／綜合報導

節目《賀瓏夜夜秀》先前捲入諷刺身障者的風波，受到各界撻伐，主持人賀瓏在神隱6天後，也終於現身道歉，但卻被外界質疑是「高級酸」，而先前曾嗆聲的民進黨政策會執行長王義川也認為，賀瓏仍不願意說出道歉，「我真的無法勉強他」。對此，前立委沈富雄直言，王義川對賀瓏節目的批判太過分了，「這對民進黨是有傷的。」

沈富雄在《TVBS戰情室》說，《賀瓏夜夜秀》很紅，「但夜路走多了就會碰到鬼」。他分析現在外界批判賀瓏的2點原因，首先是認為這節目本身有問題，要把他抹紅；其次是王志安對殘障人士的用詞。不過他也坦言「有那麼嚴重嗎？」，希望能藉這次機會奉勸王義川，對賀瓏節目的批判「我覺得太過分了」，這是會對民進黨有傷、扣分的。

賀瓏27日現身錄《賀瓏夜夜秀》，影片28日也曝光，他虛心接受所有評論，也表示已經向律師陳俊翰道歉，願意虛心檢討，不過他最後一席話意有所表示，希望未來可以把陳俊翰送進立法院，2028年《夜夜秀》也會盡全力輔選民進黨，遭質疑是「高級跪」、「高級酸」，更有人因此質疑，為何假借道歉的名義，將風向導向民進黨。

▲賀瓏首回應風波，坦言已經向陳俊翰道歉。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

對此，先前曾放話「一天不道歉，我就每天上節目噴你」的王義川，也在社群軟體Threads上有感而發表示，每個人都有自己表達不滿、道歉的方式，「面對質疑也可以又轉移焦點再反串，迎來哄堂大笑，自以為成功了。」

王義川指出，每次的認錯都會讓人成長，如果不認錯的話，會讓自我退步、埋下大錯的影子。對於有國中生家長擔心孩子受到節目影響，王義川也說，「我盡力了。他不願意說出道歉，我真的無法勉強他」，但還是希望家長能告訴孩子，看到有人言語霸凌身障者，不可以冷漠圍觀、加入霸凌，而是要捍衛人生而平等的價值。